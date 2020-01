Bệnh nhân gãy xương bánh chè tử vong sau khi gây tê, Bệnh viện STO Phương Đông nói gì?

Anh Đỗ Văn Đông (43 tuổi, ngụ Kiến Tường, Long An) cho biết, ngày 19/12 mẹ anh là bà Lê Thị Huệ (65 tuổi) được gia đình vào Bệnh viện STO Phương Đông (79 Thành Thái, phường 14, quận 10) để điều trị chấn thương bánh chè khớp gối do bị ngã khi đi bộ.

Hình ảnh chụp X-quang khớp gối trái của bà Huệ



Đến ngày 21/12, người bệnh được chuyển vào phòng mổ kết hợp xương bánh chè trái. Lúc 9h35 phút ngày 21/12, nhận thấy đường huyết và huyết áp đã ổn định, bà Huệ được chuyển lên phòng mổ với chẩn đoán gãy kín xương bánh chè. Bác sĩ dự kiến mổ kết hợp xương bánh chè trái.

Khoảng 40 phút sau, bệnh nhân được gây tê tủy sống tại vị trí L4, L5 và tiêm thuốc cầm máu. Sau khi test kháng sinh âm tính, người bệnh được tiêm kháng sinh IV chậm. Chỉ khoảng 10 phút sau khi gây tê, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mất tri giác, co cứng cơ tay, chân, hàm, huyết áp tụt, mạch chậm. Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, bóp bỏng , cho thở oxy, truyền dịch, sốc điện…



Đến 11h30 phút, xác nhận tình trạng bệnh nhân đủ điều kiện chuyển viện, Bệnh viện STO Phương Đông đã chuyển bà Huệ sang Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị chuyên sâu.



Bệnh viện nói gì?



Trả lời báo chí chiều 8/1, bác sĩ Hoàng Đình Lương - Phó Giám đốc Bệnh viện STO Phương Đông, cho biết bệnh nhân có các biểu hiện tụt huyết áp, rối loạn nhịp trước mổ.



Ngay sau khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường, kíp mổ đã gấp rút thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực cho tới khi có nhịp tim trở lại. Sau đó, Bệnh viện đã nhanh chóng chuyển người bệnh qua Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị chuyên sâu.



Zing.vn đưa tin, BSCKII Trần Văn Sóng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), xác nhận bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện STO Phương Đông trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tuần hoàn hô hấp, tụt huyết áp.

Bệnh viện STO Phương Đông



Tại đây, các bác sĩ điều trị tích cực và chuyển bệnh nhân sang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để lọc máu, hạ thân nhiệt. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc, phản vệ thuốc tê.



Bác sĩ Sóng nói thêm, trong qua trình điều trị nghi ngờ bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch phổi. Những ngày đầu chuyển viện điều trị, bệnh nhân có cải thiện nhưng sau đó trở nặng, sốc không hồi phục. Bệnh viện đã áp dụng điều trị theo phác đồ phản vệ ngộ độc thuốc tê, lọc máu nhưng không tiến triển. Cũng theo bác sĩ Sóng, khoảng 23h ngày 23/12, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà.

Báo Phụ Nữ TPHCM dẫn lời bác sĩ Lê Đức Tố - Giám đốc Bệnh viện STO Phương Đông nói: "Ban đâu bệnh viện nhận định trừng hợp này có thể do phản ứng với kháng sinh nên đã báo cáo trường hợp này cho Bộ Y tế. Tuy nhiên sau đó bệnh viện lại loại trừ nguyên nhân này".

Về việc đội ngũ y tế có test thử thuốc trước khi thực hiện hay không, BS Tố khẳng định, nhân viên y tế có test thử phản ứng với kháng sinh nhưng không test phản ứng với thuốc tê. Ông nói thêm, việc test phản ứng với kháng sinh không nằm trong quy trình bắt buộc nhưng bệnh viện vẫn thực hiện, còn test thuốc tê thì rất ít khi thực hiện.

Bác sĩ Lê Đức Tố lý giải nguyên nhân người bệnh tử vong có thể do là do thuyên tắc phổi. Đây là biến chứng xảy ra đột ngột ở người cao tuổi, trên nền bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Tuy vậy, hội đồng chuyên môn của bệnh viện vẫn chưa có kết luận chính thức.



Trả lời Báo Phụ Nữ TPHCM, anh Đỗ Văn Đông – con trai bà Huệ bày tỏ sự bức xúc về cái chết của mẹ mình. Anh nghi ngờ mẹ mình bị sốc thuốc có thể là với kháng sinh hoặc thuốc tê. “Bệnh viện nói đã test phản ứng thuốc nhưng bác sĩ làm gì trong phòng mổ, làm sao mình biết được. Có bằng chứng nào khẳng định đã test hay chưa? Nhiều khi bác sĩ tiêm thẳng thuốc vào người mẹ tôi mà không qua test thì sao?”.



Anh Đông nói thêm khi nhận thông báo mẹ trút hơi thở cuối cùng là lúc 12h khuya nên vội đưa mẹ về Long An, không giải phẫu tử thi. Anh đã 2 lần gửi đơn lên Sở Y tế TPHCM nhưng chưa nhận phản hồi. Anh cùng gia đình mong muốn nhận được câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân cái chết đột ngột của mẹ mình.



Trong khi đó, bác sĩ Lương cho hay sau khi xảy ra sự việc, đại diện bệnh viện đã nhiều lần sang thăm người bệnh và gửi lời chia buồn đến gia đình. Hầu hết thành viên trong gia đình bệnh nhân đều không có phản ứng gay gắt.



Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết các phòng chức năng đã tiếp nhận thông tin và đang xử lý.



