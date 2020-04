Bệnh nhân mắc COVID-19 là nhân viên SamSung: Đã nghỉ làm từ 7/4

Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam là nhân viên công ty Samsung chính là bệnh nhân 262 (BN262). Được biết, bệnh nhân này là nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.



Được biết, bệnh nhân 262 đang làm tại nhà máy Samsung Bắc Ninh. Thông tin từ nhà máy Samsung Bắc Ninh cho biết, bệnh nhân 262 là nhân viên bộ phận Kiểm tra chất lượng, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV).

Từ 7/4, sau khi có những ca bệnh đầu tiên ở thôn Hạ Lôi, bệnh nhân 262 đã không đi làm và cách ly tại nhà. Theo như chỉ đạo của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, nhà máy SDV đã tiến hành xác định những đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân 262 là F1 và F2 để cách ly và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng dịch.

Mới giữa tháng 3 vừa qua, chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho 700 chuyên gia Hàn Quốc của Samsung và công ty đối tác tại Việt Nam sang làm việc tại Công ty Samsung Display Việt Nam không cần phải cách ly tập trung.



Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh phối hợp với Công an tỉnh đã xây dựng phương án cách ly cho 700 người này theo 3 đợt, mỗi đợt cách nhau tối thiểu 14 ngày.

Liên quan đến ca bệnh 262, sáng 13/4, bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, UBND tỉnh đã làm việc với Công ty TNHH SamSung Bắc Ninh ngay trong đêm 12/4 sau khi nhận được thông tin BN262 dương tính với COVID-19.

Toàn bộ phân xưởng nơi BN262 làm việc đã bị phong tỏa. Đến 6h sáng nay (13/4), UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu cách ly bắt buộc khoảng 40 người được xác định là F1, có tiếp xúc gần với bệnh nhân trên.

Thời điểm hiện tại, thôn Hạ Lôi đang là "ổ dịch" COVID-19 lớn ở Việt Nam. Tính đến sáng 13/4 thôn Hạ Lôi đã ghi nhận 10 người mắc COVID-19 gồm BN243, BN250, BN253, BN254, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262.



Trong đó, BN 243 là người đầu tiên tại thôn Hạ Lôi được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, sau đó đến các bệnh nhân khác đều là người cùng thôn. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi, gồm 11 xóm với 2.973 hộ dân, 11.077 người, thời hạn 28 ngày kể từ ngày 8/4.



Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, đến nay, có khoảng gần 11.000 người dân thôn Hạ Lôi đã được lấy mẫu để xét nghiệm. Đây được coi là giải pháp tối ưu để phát hiện chính xác các trường hợp lây nhiễm để khoanh vùng, xác minh và dập dịch hiệu quả.

