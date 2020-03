Bệnh nhân người Việt nhiễm COVID-19 chuyển biến xấu phải thở máy là ai?

Trưa ngày 16/3, Bộ Y tế cho hay, trong số 41 bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19) đang được điều trị thì có 2 người chuyển biến năng, đang phải thở bằng máy.

Người thứ nhất là bệnh nhân người Anh (69 tuổi) nền bệnh là đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp. Bệnh nhân này được đặt máy thở, lọc máu từ ngày 15/3. Đến 2h30 ngày 16/3, bệnh nhân đã được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực để điều trị.

Bệnh nhân thứ 2 chuyển biến nặng, phải đặt máy thở là bệnh nhân 64 tuổi người Việt. Bệnh nhân này là L.T.H. – bác của bệnh nhân số 17. Bệnh nhân được xác định nhiễm COVID-19 do lây từ bệnh nhân số 17.

Bệnh nhân người Việt ở Hà Nội đang chuyển biến xấu, phải đặt máy thở

Được biết, bệnh nhân người Việt có bệnh nền là rối loạn tiền đình. Cuối giờ chiều ngày 15/3, bệnh nhân có triệu chứng khó thở tăng lên. Đến 22h cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp tăng.

Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chỉ định đặt ống khí quản, thở máy, đặt Catheter tĩnh mạch, chuyển bệnh nhân tới khoa Hồi sức tích cực, lọc máu, theo dõi điều trị. Các bác sĩ cho biết, hiện hai bệnh nhân vẫn giữ được mạch, huyết áp, oxy máu ổn định và đang được điều trị tích tực.

Ông Đào Xuân Cơ - trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyên môn, liên tục hội chẩn để giải quyết những tình huống cấp thiết".

Trước đó, khi nhận được thông tin về diễn biến nặng của bệnh nhân này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã liên hệ trực tiếp với GS.TS Nguyễn Gia Bình – chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực, đề nghị phối hợp, hỗ trợ chuyên môn để điều trị cho các bệnh nhân có diễn biến nặng tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Ảnh Tuổi trẻ

Tính đến đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 57 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, 16 ca đã được chữa khỏi, ra viện; 41 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc.

Ở một diễn biến mới nhất liên quan đến về tình hình COVID-19 tại Việt Nam, chiều nay, Bamboo Airways cách ly 2 tổ bay sau khi khách Latvia dương tính Covid-19. Đại diện hãng cho biết, hành khách mang quốc tịch Latvia đã di chuyển trên 2 chuyến bay QH1521 từ TP. Hồ Chí Minh đến Phú Quốc vào ngày 9/3 và QH1524 từ Phú Quốc tới TP. Hồ Chí Minh ngày 13/3.

Để phòng chống nguy cơ lây nhiễm, Bamboo Airways đã lập tức dừng khai thác và khử trùng máy bay, thực hiện cách ly đối với phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và những người có liên quan đến quá trình phục vụ 2 chuyến bay. Đồng thời phối hợp với cơ quan để triển khai các biện pháp xử lý Sức Khỏe tiếp theo đối với các cán bộ nhân viên.

Your browser does not support HTML5 video.

Khai báo không trung thực, bệnh nhân số 17 có bị phạt?

Nga Đỗ (t/h)