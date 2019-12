Bệnh nhân nguy kịch vì chủ quan với cúm mùa, nhập viện ngay khi có các dấu hiệu này

Thời điểm mùa Đông - Xuân, virus cúm mùa hoành hành và lây lan nhanh khắp cả nước. Từ đầu mùa tới nay tại Kon Tum và Phú Yên đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do cúm mùa. Trong đó trường hợp ở Phú Yên là một bé trai 2 tuổi ốm sốt nhiều ngày được chẩn đoán bị viêm phổi nặng. Khi thực hiện xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm mùa thì đã quá muộn.

Một bệnh nhân cúm mùa điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Người nhà cho biết trước đó 6 ngày, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao liên tục, ho khan, khó thở kèm tức ngực, đi khám tại bệnh viện địa phương được chẩn đoán viêm phổi. Dù được kê đơn thuốc điều trị nhưng bệnh tình không có dấu hiệu cải thiện. Khi chuyển tới BV Bạch Mai, các bác sĩ chẩn đoán ông C. bị phổi biến chứng ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp).



Một trường hợp nam bệnh nhân khác 48 tuổi ở Ứng Hòa, Hà Nội nhập viện với các triệu chứng cúm thông thường như ho, hắt hơi, sổ mũi, sốt, nhức mỏi toàn thân. Được biết, trước đó gia đình bệnh nhân cũng có vài người mắc cúm. Bệnh nhân chỉ nghĩ mình bị cúm thông thường nên ốm sốt 4 ngày mới chịu nhập viện. Lúc này bệnh nhân đã bị biến chứng suy đa phủ tạng nguy kịch.



Theo PGS. TS Đào Xuân Cơ – Trưởng khoa Hồi sức tích cực BV Bạch Mai chia sẻ, bệnh cúm mùa có triệu chứng ban đầu giống như cảm cúm thông thường như sốt, nhức đầu, đau cơ, mệt mỏi, chán ăn... Các triệu chứng này kéo dài khoảng 3 ngày rồi chuyển sang ho khan, sổ mũi, đau họng. Trong số này, sốt là triệu chứng điển hình nhất thường kéo dài 3 ngày đầu hoặc lâu hơn nhưng có thể tự khỏi.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp người bệnh có sẵn tiền sử mắc các bệnh mạn tính, suy giảm đề kháng, miễn dịch như suy thận, đái tháo đường, người nghiện rượu, phụ nữ có thai, người già, trẻ nhỏ... thì bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo khi người bệnh có các triệu chứng tương tự như cảm cúm đã dùng thuốc nhưng không đỡ thì tuyệt đối không được chủ quan. Khi xuất hiện các biểu hiện nặng hơn như: sốt cao kéo dài, tức ngực, khó thở... không đỡ thì cần đưa người bệnh đến các cơ sở y tế chuyên sâu. Các bác sĩ sẽ thực hiện xét nghiệm để xem bệnh nhân có dương tính với virus cúm mùa không và điều trị kịp thời.

