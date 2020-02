Bệnh nhân nhiễm Covid-19 cao tuổi nhất hồi phục thần kỳ sau 3 ngày điều trị

Tờ Daily Mail đưa tin, bà Lu 96 tuổi, được điều trị ở Chiết Giang, Hàng Châu được xác định là bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) cao tuổi nhất thế giới.

Bà được phát hiện nhiễm virus vào ngày 10/2, tại một cơ sở khám chữa bệnh gần nhà. Sau ddos, bà được chuyển đến điều trị tại Khoa Chăm sóc đặc biệt, bệnh viện đại học Chiết Giang, Hàng Châu. Do tuổi cao, thời điểm nhập viên bà Lu có những triệu chứng nghiêm trọng.

Người trực tiếp điều trị cho bà Lu, là bác sĩ Sheng Jifang cho biết, cụ bà nhiễm bệnh do tiếp xúc với người thân trong gia đình . Theo đó, bà bị lây virus từ cô con gái. Hiện cô cũng đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Ninh Ba.



Chỉ sau 3 ngày được chăm sóc đặc biệt, tình trạng của bà Lu cải thiện nhanh chóng. Các triệu chứng suy giảm rõ rệt, kết qảu chụp CT khả quan. Ngày 13/2, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy bà đã âm tính với virus. Sau đó, bác sĩ đã chuyển bà Lu về bệnh viện Ninh Ba để theo dõi cho tới khi bình phục hoàn toàn.

Bà Lu - 96 tuổi ngồi xe lăn xuất viện



Các bác sĩ cho biết việc điều trị cho những bệnh nhân cao tuổi mắc virus corona chủng mới là hết sức khó khăn. Bởi người cao tuổi thể trạng yếu, lại thường mắc nhiều bệnh mạn tính khiến bệnh tình diễn biến nhanh. Các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để tình trạng của bà Lu không nguy kịch trong vòng 48 giờ đầu.

Đáng nói cụ ông nhiễm Covid-19 khi trong người có sẵn bệnh lý tim mạch vành. Sau 10 ngày điều trị, cụ ông đã hoàn toàn bình phục. Hai lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Theo cụ ông này muốn chiến thắng virus gây bệnh, bản thân người bệnh phải ăn uống tốt và hoàn toàn tin tưởng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Các chuyên gia nhận định bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Covid-19 gây ra có tỷ lệ tử vong không cao. Nhưng với người già, trẻ em, người có tiền sử các bệnh mạn tính như: tim mạch, tiểu đường, huyết áp... có nguy cơ tử vong bởi các biến chứng nặng đi kèm.

Theo ông Wang Hesheng - Phó Giám đốc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, Trung Quốc hiện đã cử 25.633 bác sĩ chia làm 217 đội y tế tới 2 tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ y tế, phục vụ điều trị bệnh nhân.

Bệnh do virus corona gây ra có triệu chứng như thế nào? Video: Thanh Niên