Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 33 được xuất viện, Việt Nam điều trị hồi phục hoàn toàn cho 21 người

Sáng 28/3, thông tin từ Bộ Y tế xác nhận, bệnh nhân thứ 33 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đã được xuất viện sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Được biết, bệnh nhân thứ 33 là nam giới, 58 tuổi, du khách đến từ Anh. Bệnh nhân khởi phát bệnh tại khách sạn Boutique (TP Hội An, Quảng Nam), đến ngày 7/3 được xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Đến đêm 10/3, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị cách ly.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân không ho, không sốt, cũng không khó thở và được điều trị hạ huyết áp, theo dõi chỉ số sinh tồn hàng ngày. Hiện tại, bệnh nhân đã khỏe mạnh và 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, đủ điều kiện để xuất viện. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi y tế đúng theo quy định.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, ngoài bệnh nhân thứ 33 đã được xuất viện, hiện bệnh viện đang tiến hành điều trị cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19 khác tại khu cách ly. Tình trạng của 3 bệnh nhân này cũng đã ổn định và có những tiến triển tốt.

Như vậy, đến trưa 28/3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 169 ca nhiễm COVID-19, trong đó 21 người đã được điều trị khỏi, chưa có trường hợp nào tử vong.

21 trường hợp được điều trị khỏi gồm: 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1) và 05 bệnh nhân (BN18, BN22, BN23, BN33, BN35) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 28/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Ngoài ra, trên cả nước hiện có 3.215 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly theo dõi, 75.085 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch cũng đang được cách ly theo dõi sức khoẻ.

Thùy Nguyễn (t/h)