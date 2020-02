Bệnh nhân nhiễm COVID-19 vừa xuất viện: “Xin lỗi vì làm cả nước vất vả”

Chiều nay (18/2), hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ) đã được ra khỏi khu cách ly đặc biệt.

Khi được xuất viện, chị N.T.N. (30 tuổi) rưng rưng xúc động. Trước khi về, chị N. gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời xin lỗi chân thành đến y bác sĩ đã chăm sóc mình trong thời gian qua. “Vì chúng tôi mà rất nhiều người vất vả, cả nước vất vã, nhiều người không được nghỉ Tết. Tôi xin cảm ơn và xin lỗi”, bệnh nhân N. nói.

Hôm nay, hai bệnh nhân dương tính với COVID-19 được xuất viện

Ra khỏi khu cách ly đặc biệt với chị N. là bà N.T.Y (55 tuổi). Bà Y. cũng không giấu nổi cảm xúc vui mừng khi khỏi bệnh. Bởi trước đó bà vô cùng lo lắng vì bản thân có thể lây nhiễm bệnh cho mọi người và cho các bác sĩ điều trị cho mình.

“9 ngày ở đây, tôi luôn cầu nguyện khỏe nhanh để được về với gia đình . Tôi chỉ biết tin tưởng vào các bác sĩ. Một mình tôi làm cho nhiều người vất vả quá. Nhưng giờ kết quả xét nghiệm âm tính, tôi vui quá”, bà Y. chia sẻ.

Là người trực tiếp đón và tiễn hai bệnh nhân, bác sĩ Trần Quang Vịnh (Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên) cho biết, hiện Sức Khỏe của hai bệnh nhân tương đối ổn định. Hai bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi. Bệnh nhân không ho, sốt.

“Cộng đồng và bệnh nhân không phải lo lây dịch bệnh ra cộng đồng vì hiện nay sức khỏe của hai bệnh nhân này đã bình thường trở lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân”, bác sĩ Vịnh chia sẻ.

Chị N. vô cùng hạnh phúc khi khỏi bệnh (Ảnh VTC .New)

Theo Báo Sức Khỏe Cộng Đồng theo dõi, đến nay, đã có 11 người Việt Nam được chữa khỏi và ra viện trong tổng số 16 ca nhiễm dương tính với COVID-19. Trong hôm nay, có 4 người được ra viện gồm: Anh P.V.C. (29 tuổi, ở Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc) và bà N.T .Y. (55 tuổi); chị N.T.N. và bà P.T.B. trú tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

5 bệnh nhân còn lại bao gồm: người đàn ông Việt Kiều Mỹ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM; bé gái 3 tháng tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 1 người đang chữa trị tại Vĩnh Phúc đều có tín hiệu khả quan. Hầu hết bệnh nhân có sức khỏe tốt, kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, dự kiến sẽ được xuất viện trong 1,2 ngày tới.

Theo thông báo từ Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 16 bệnh nhân dương tính với COVID-19, trong đó có 14 trường hợp đã được điều trị khỏi. 11 trường hợp đã được ra khỏi khu cách ly đặc biệt. Các trường hợp còn lại đang được theo dõi tích cực.

Bác sĩ Trần Quang Vịnh chia sẻ về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân

Nga Đỗ (t/h)