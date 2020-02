Bệnh nhân nhiễm virus corona có được thanh toán bảo hiểm y tế không?

Dịch viêm phổi cấp do virus corona đang diễn biến hết sức khó lường tại Việt Nam. Một vấn đề được người dân quan tâm là bệnh nhân nhiêm virus corona có được chi trả BHYT hay không.

Điều trị cho hai bệnh nhân nhiễm virus corona tại BV Chợ Rẫy

Mới đây, BHXH Việt Nam đã có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH Quốc phòng, BHXH công an nhân dân (gọi chung là BHXH các tỉnh) yêu cầu chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn các tỉnh thành phố trực thuộc nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời khám chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT khi nghi ngờ nhiễm virus corona.



Việc thực hiện giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân nhiễm virus corona được thực hiện theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.



Đến chiều 31/1/2020, trả lời VOV.VN lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, hiện tại, các cơ quan BHXH chưa nhận được thắc mắc nào liên quan đến quyền lợi chi trả BHYT cho bệnh nhân nhiễm virus corona đang điều trị tại các bệnh viện.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện ngay việc tạm ứng kinh phí cho các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh BHYT trên cơ sở nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT của quý 1/2020 đã được BHXH Việt Nam cấp đầy đủ, đặc biệt tại các tỉnh có người bệnh được phát hiện nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus corona như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Khánh Hòa…



Hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 06 ca nhiễm virus corona, trong đó có 2 người Trung Quốc và 4 công dân Việt Nam. Trường hợp mới nhất là một lễ tân khách sạn tại Khánh Hòa, đây cũng là trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona từ người sang người tại Việt Nam.



