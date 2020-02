Bệnh nhân nhiễm virus corona thứ hai được điều trị thành công tại Việt Nam

Chiều 1/2, TS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy , TP.HCM, thông tin về trường hợp một công dân Trung Quốc còn lại bị nhiễm virus corona đang điều trị tại đây.

Theo đó ông Li Ding (sinh năm 1954) có kết quả xét nghiệm hôm 30/1 âm tính với virus corona.

Trước đó, ngày 13/1, ông Li Ding (sống ở quận Wuchang thuộc TP Vũ Hán) cùng vợ đến Hà Nội bằng máy bay rồi bay đến Nha Trang hôm 17/1.

Hai cha con ông Li Ding được cách ly điều trị tại BV Chợ Rẫy



Cùng ngày, con ông là LiChao, 28 tuổi làm việc tại Long An ra Nha Trang gặp bố mẹ. Cả Cùng ngày, con ông là LiChao, 28 tuổi làm việc tại Long An ra Nha Trang gặp bố mẹ. Cả gia đình ở với nhau 4 ngày rồi chuyển về TPHCM bằng tàu lửa.



Ngày 17/1, ông bố bắt đầu phát sốt, đến ngày 20/1 thì người con phát sốt. Cùng ngày cả gia đình bệnh nhân cùng đón taxi về Long An. Đến ngày 22/1, thấy bố sốt cao, anh LiChao đã đưa bố đi khám tại Bệnh viện huyện Bình Chánh (TPHCM) và được tư vấn đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua khai thác dịch tễ, các bác sĩ nghi người cha nhiễm virus corona.



Bệnh nhân Li Ding nhiễm virus corona trên nền nhiều bệnh kết hợp rất phức tạp bao gồm: Tăng huyết áp, Bệnh nhânnhiễm virus corona trên nền nhiều bệnh kết hợp rất phức tạp bao gồm: Tăng huyết áp, tiểu đường tuýp 2, bệnh tim mạch vành được đặt stent và ung thư phổi. Sau khi người cha được cách ly thì anh con trai cũng có biểu hiện sốt và được xác định nhiễm virus corona sau đó.



Theo TS Lê Quốc Hùng, trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm, kiểm tra nhiều lần. Kết quả xét nghiệm ngày 30/1 mới cho kết quả âm tính.



Dù vậy, bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi và thực hiện xét nghiệm lần 2, để đảm bảo loại trừ hoàn toàn virus trong cơ thể để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng.

Người con 28 tuổi được xác định đã khỏi bệnh



Bác sĩ chia sẻ, có hai tiêu chí đánh giá bệnh nhân đã hoàn toàn khỏi bệnh. Một là người bệnh hết sốt sau 3 ngày xét nghiệm. Thực tế ông Li Ding đã hết sốt 5 ngày, ăn uống, sinh hoạt bình thường, không còn thở máy.



Trước đó, người con trai là anh Li Zichao cũng được điều trị virus corona thành công tại BV Chợ Rẫy. Bệnh nhân sinh năm 1992, khởi phát sốt ngày 17/1, sốt không rõ nhiệt độ, không kèm ho, không sổ mũi, không đau họng, không đau đầu, không đau nhức cơ. Dù đã tự mua thuốc uống nhưng không giảm sốt.



Sau thời gian điều trị, tới sáng 28/1, anh Li Zichao đã tỉnh, hết sốt hơn 4 ngày. Bệnh nhân có thể tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường, phết họng làm PCR lần 2 ngày 25/1, lần 3 ngày 27/1, cho kết quả âm tính với virus corona.



Bác sĩ BV Chợ Rẫy chia sẻ kinh nghiệm chữa khỏi virus corona. Video: Zing.vn

