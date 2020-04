Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở Anh tử vong do COVID-19 chỉ sau 1 ngày nhập viện, không có bệnh lý nền

Bé trai 13 tuổi đến từ London, Anh đã ra đi cô độc trong Bệnh viện vì không có người thân bên cạnh, chỉ vài ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).



Thông báo ngày 30/3 của Đại học Madinah ở London - nơi chị gái của bệnh nhân Ismail Mohamed Abdulwahab làm việc cho biết: "Ismail mới 13 tuổi, em phải ra đi trong cô đơn khi không có người thân nào bên cạnh do tính chất lây nhiễm cao của bệnh COVID-19".

Ảnh minh họa.



Theo đó, trường cũng đã lập một trang gây quỹ cộng đồng để quyên góp 4.000 bảng (5.000 USD) chi phí cho tang lễ. Đến tối 31/3, quỹ đã quyên góp được 21.000 bảng (26.000 USD).



Được biết, bé Ismail qua đời ngày 30/3 tại Bệnh viện đại học King ở thủ đô London và trở thành người nhỏ tuổi nhất tử vong vì COVID-19 tại Anh. Được biết, bé Ismail qua đời ngày 30/3 tại Bệnh viện đại học King ở thủ đô London và trở thành người nhỏ tuổi nhất tử vong vì COVID-19 tại Anh. gia đình cậu bé cho biết, Ismail Mohamed Abdulwahab trước đó bắt đầu có triệu chứng và khó thở trước khi nhập viện.



Khi đến bệnh viện, bé được đặt máy thở, sau đó hôn mê và qua đời. Gia đình bệnh nhân cũng khẳng định, em không hề có bệnh lý nền nào cả. Bà Nathalie MacDermott - một giảng viên tại Đại học King cho biết: “Chúng tôi biết, Khi đến bệnh viện, bé được đặt máy thở, sau đó hôn mê và qua đời. Gia đình bệnh nhân cũng khẳng định, em không hề có bệnh lý nền nào cả. Bà Nathalie MacDermott - một giảng viên tại Đại học King cho biết: “Chúng tôi biết, Trẻ em ít mắc COVID-19 nghiêm trọng hơn người lớn. Tuy nhiên, trường hợp này đã cho thấy tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm sự lây lan của dịch bệnh tại Anh và trên toàn thế giới”.

Ảnh minh họa.



Ngày 31/3, một bé gái 12 tuổi cũng được xác định tử vong do COVID-19 tại Bỉ, trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất châu Âu qua đời vì căn bệnh này.



Tính đến sáng 1/4, đại dịch COVID-19 đã lan đến 202 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 858.000 người nhiễm bệnh và hơn 42.000 người tử vong. Trong đó, Anh ghi nhận tổng cộng hơn 25.000 ca nhiễm, gần 1.800 trường hợp tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn (t/h)