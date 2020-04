Bệnh nhân phi công người Anh dương tính trở lại, tiếp tục chạy ECMO

Tình hình sức khỏe bệnh nhân phi công người Anh ngày 30/4 tiên lượng còn nặng, phổi trái đông đặc 1/2 dưới, vẫn phải can thiệp ECMO.

Ngày 30/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết tình hình Sức Khỏe bệnh nhân phi công người Anh hiện ổn định, không sốt, phổi phải xẹp vùng sau dưới, phổi trái đông đặc 1/2 dưới. Kết quả xét nghiệm Realtime PCR ngày 29/4 cho kết quả dương tính, hiện bệnh nhân 91 vẫn được cho thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO.

BN91 là phi công người Anh, 43 tuổi, nhập viện từ ngày 19/3 và được cách ly, điều trị từ đó đến nay. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, bệnh nhân là ca bệnh nặng, có "một cơ địa nhiều yếu tố rất kỳ lạ, về mặt y học thì khả năng sống sót rất thấp" nhưng vẫn các bác sĩ nỗ lực hết mình cứu chữa. Trước đó vào ngày 19/4, bệnh nhân đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, phổi có dấu hiệu phục hồi nhưng đến ngày 25/4 thì bệnh nhân lại dương tính trở lại.

Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm cùng Tiểu ban Điều trị đã có cuộc hội chẩn trực tuyến công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có BN91 đang trong tình trạng rất nặng. Hội đồng chuyên môn cho ý kiến về các giải pháp từ sử dụng thuốc, các chỉ số sinh tồn, các vấn đề liên quan về xét nghiệm, đồng thời đề nghị BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM và nhóm hỗ trợ BV Chợ Rẫy xem xét việc sử dụng thuốc, liều lượng thuốc của người bệnh; xét nghiệm theo dõi nhiễm trùng Bệnh viện , cấy lại vi khuẩn, virus...

Ngoài ra, TP.HCM ghi nhận 3 trường hợp dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 là BN207, BN 151 và BN224, đều đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 30/4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Tính đến thời điểm hiện tại, đã tròn 14 ngày nước ta không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng mới. Tổng số ca nhiễm đến 6h ngày 30/4 là 270 người, trong đó có 130 ca nhiễm được cách ly sau khi nhập cảnh, 219 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh/ xuất viện.

Chi Nguyễn (t/h)