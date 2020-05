Bệnh nhân sau mổ ruột thừa nên ăn gì và kiêng gì để chóng phục hồi?

Top thực phẩm nên ăn sau khi mổ ruột thừa

Thực phẩm dễ tiêu hóa

Theo chuyên gia dinh dưỡng, người vừa mổ ruột thừa xong nên chọn những thức ăn dễ tiêu hóa. Sauk hi mổ một ngày, người bệnh đã có thể uống sữa và ăn cháo. Những ngày tiếp theo, bệnh nhân có thể ăn uống bình thường như soup, sữa chua, khoai nghiền,…



Điều này sẽ tốt cho hệ tiêu hóa vốn đang yếu ớt và nhạy cảm sau phẫu thuật. Cùng với đó, việc nêm nếm gia vị nên được giảm bớt hơn bình thường, tránh gây áp lực nặng nề lên tiêu hóa. Điều này sẽ tốt cho hệ tiêu hóa vốn đang yếu ớt và nhạy cảm sau phẫu thuật. Cùng với đó, việc nêm nếm gia vị nên được giảm bớt hơn bình thường, tránh gây áp lực nặng nề lên tiêu hóa.

Thực phẩm giàu beta-carotene

Beta- carotene là tiền chất của vitamin A trong thực vật, là nguồn cung cấp vitamin A tự nhiên có tác dụng làm sạch các nguyên tử oxy tự do đang dư thừa điện tử gây hại cho cơ thể. Đồng thời, nó cũng đóng vai trò quan trọng cho khả năng của thị giác, tốt cho người mới ốm dậy.





Có thể kể đến một số loại thực phẩm giàu beta-carotene như là bí ngô, cà rốt, khoai lang, bắp cải, rau diếp, cải xoắn, cải xoong, củ cải, đậu hà lan.





Thực phẩm giàu chất xơ





Các thực phẩm giàu chất xơ đa phần rất dễ tiêu hóa, không làm ảnh hưởng đến vết mổ. Chất xơ có tác dụng kích thích hoạt động co bóp của nhu động ruột, giúp cơ thể đào thải chất độc thường xuyên. Bên cạnh đó, chất xơ còn giúp điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột, làm giảm lượng cholesterol trong máu, tham gia điều hòa đường huyết. Những thực phẩm giàu chất xơ gồm rau xanh, trái cây ngũ cốc nguyên hạt,…

Đa dạng các loại thực phẩm

Sau khi mổ ruột thừa, người bệnh nên đa dạng các loại thực phẩm để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Một số thực phẩm nên có trong khẩu phần ăn của người bệnh như:



Các loại cá biển: cá biển rất giàu kẽm, nhiều omega-3, protein tốt cho Các loại cá biển: cá biển rất giàu kẽm, nhiều omega-3, protein tốt cho Sức Khỏe . Dùng cá biển sau phẫu thuật ruột thừa hỗ trợ rất tốt cho sự phục hồi của của cơ thể.



Thực phẩm giàu protein: có tác dụng sản sinh ra collagen, giúp vết mổ nhanh lành. Các loại thực phẩm giàu protein có thể sử dụng là thịt gia cầm, đậu phụ,…



Vitamin A, vitamin C, vitamin E: giúp bảo vệ cơ thể tránh bị nhiễm trùng, Vitamin A, vitamin C, vitamin E: giúp bảo vệ cơ thể tránh bị nhiễm trùng, chống oxy hóa , bảo vệ các tế bào hư hại khỏi gốc tự do. Các loại vitamin này có nhiều trong rau màu xanh, ớt đỏ, hạt hạnh nhân, rau bina, rau mồng tơi,…



Nước: sau khi mổ ruột thừa, bệnh nhân thường có biểu hiện tiêu chảy hoặc táo bón, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhu động ruột của cơ thể. Do đó, bệnh nhân nên cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn.

Trái cây

Các loại trái cây giàu vitamin C có tác dụng nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn của vết mổ, chống oxy hóa, giúp vết mổ nhanh lành. Nhiều trái cây chứa hàm lượng vitamin C cao như: cam, quýt, bưởi, chanh, dâu tây, xoài, đu đủ, kiwi, dưa đỏ, cà chua, ớt chuông đỏ,…



Ngoài ra, những loại quả, trái cây giàu beta-carotene cũng rát tốt cho bệnh nhân sau mổ viêm ruột thừa như đào, mơ, dưa vàng, đu đủ, xoài, quả anh đào, quả mận,…



Chuối cũng là một loại quả mà người sau mổ viêm ruột thừa không thể bỏ qua. Thành phần kali và sắt hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa và quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể, đồng thời ngăn ngừa tình trạng táo bón, rối loạn tiêu hóa của các bệnh nhân sa phẫu thuật.





Tuyệt đối nói không với các loại thực phẩm

Chất kích thích



Bệnh nhân sau khi mổ viêm ruột thừa không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, nước ngọt, cà phê, thuốc lá.

Thức ăn nhiều dầu mỡ

Sau khi mổ ruột thừa, hệ tiêu hóa của bệnh nhân rất yếu, do đó khó có thể tiêu hóa được chất béo, nhiều dầu mỡ. Các thực phẩm bao gồm món quay, nướng, chiên, xào không nên ăn.

Thưc phẩm nhiều đường

Các loại bánh, kẹo ngọt nhiều đường không tốt cho bệnh nhân sau mổ ruột thừa

Ăn các thực phẩm nhiều đường, quá ngọt dễ khiến cho vết mổ bị nhiễm trùng, không chỉ vậy còn làm cho người bệnh dễ bị tiêu chảy do đường ruột còn non yếu. Vì vậy, bệnh nhân không nên dùng các loại bánh, kẹo ngọt nhiều.

Các thực phẩm khác

Đường tinh chế và bột tinh chế, chúng sẽ tạo ra khá nhiều độc tố, gây ủ bệnh từ các vi trùng ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của cơ thể.



Sữa bò, thịt đỏ và trứng, những thực phẩm này có thể kết mảng dày trong thành ruột, tạo nhiều độc tố và ngăn cản sự hấp thu của ruột.



Thức ăn chế biến sẵn có thể gây độc tố hoặc tạo men đường ruột có hại.

Không ăn các loại đồ ăn cứng, khô, bánh mì.





Lưu ý về chế độ dinh dưỡng

Đối với người viêm ruột thừa sau khi mổ, thức ăn nên được chế biến mềm, tránh sử dụng các thực phẩm cứng, xơ già.



Chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ, có thể 5-6 bữa/ngày. Ăn tăng dần lượng protein, calo.



Nếu gặp tình trạng táo bón, chán ăn, thiếu ngon miệng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có biện pháp khắc phụ phù hợp.



Nên chế biến thức ăn ở các hình thức nấu, luộc, ninh cho mềm để dễ tiêu hóa.



Quá trình nêm nếm, không nên cho gia vị quá mặn.



Bệnh nhân nên hạn chế di chuyển trong những ngày đầu sau mổ, không làm việc nặng, nghỉ ngơi nhiều hơn và tập thói quen đi ngủ sớm.



Trên đây là những thực phẩm nên và không nên ăn đối với người bệnh sau khi mổ ruột thừa. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho quý độc giả trong việc xây dựng chế độ dinh dưỡng tốt, an toàn cho sức khỏe bệnh nhân.



Your browser does not support HTML5 video.

Nhận biết các dấu hiệu đau ruột thừa- VTC 14