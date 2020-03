Bệnh nhân số 100 nhiễm COVID-19 đi lễ 5 lần/ngày sau khi bay từ Malaysia về Việt Nam

Trong ngày 22/3, Việt Nam đã công bố 19 ca nhiễm mới trên toàn quốc, nâng tổng số ca bệnh lên 113. Đến sáng ngày 23/3, Bộ Y tế ghi nhận thêm 3 ca bệnh mới. Một trong số đó là bác sĩ đang tham gia điều trị cho người nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh Hà Nội). Như vậy, tính đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận 116 ca nhiễm mới.

Trong số 22 ca nhiễm mới trong 2 ngày gần đây, đáng chú ý nhất là trường hợp của bệnh nhân số 10. Bởi bệnh nhân này có lịch trình di chuyển khá phức tạp, lại đến nhiều nơi đông người, làm tăng khả năng lây nhiễm bệnh dịch ra cộng đồng.

Bệnh nhân số 100 đã đi lễ 5 lần/ngày trong vòng từ 4/3 đến 17/3

Theo tờ Thanh Niên, bệnh nhân số 100 là nam giới, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Người này trú tại quận 8, TP Hồ Chí Minh, có tiền sử bệnh đái tháo đường và viêm khớp

Ngày 3/3, bệnh nhân này từ Kuala Lumpur ( Malaysia ) về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524. Sau khi xuống sân bay, bệnh nhân tiến hành khai báo y tế và được nhân viên y tế hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Tuy nhiên, nam bệnh nhân không tuân thủ theo những gì mà cơ quan y tế chỉ định. Thay vào đó, bệnh nhân liên tục di chuyển ra bên ngoài. Trong thời gian từ ngày 4/3 đến ngày 17/3, bệnh nhân đã đi lễ 5 lần/ngày tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Đến ngày 18/3, mặc dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng Trung tâm Y tế quận 8 đã lấy mẫu giám sát theo nhóm đối tượng dự lễ hội Malaysia. Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh kết luận, mẫu bệnh phẩm dương tính với virus corona chủng mới vào ngày 22/3.

Được biết, hiện tại bệnh nhân này đã được cách ly và điều trị tích cực tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Cơ quan y tế đang tìm kiếm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Ở một diễn biến khác, nhà thờ Hồi giáo quy mô lớn bên ngoài thủ đô Kuala Lumpur diễn ra thánh lễ vào cuối tháng trước đã trở thành nguồn lây nhiễm COVID-19 với hàng trăm ca nhiễm mới, nhiều ca đang được di chuyển ra khắp Đông Nam Á

Theo truyền thông Malaysia, ca tử vong đầu tiên liên quan đến sự kiện là ngày 27/2-1/3 tại thánh đường Sri Petaling này là người đàn ông 24 tuổi người Malaysia, qua đời ngày 17/3.

Được biết, thánh lễ đó có 16.000 người tham dự, bao gồm 1.500 người nước ngoài. Gần 2/3 trong số 673 ca nhiễm virus corona ở Malaysia (tính đến ngày 18/3) có liên quan đến thánh lễ trên và không rõ ai đã mang virus tới thánh lễ. Có nghĩa, cơ quan y tế nước này chưa xác định được bệnh nhân số 0.

Ngay sau khi xác định Thánh lễ là nguồn lây nhiễm dịch bệnh rộng khắp cộng đồng, Malaysia đã tuyên bố đóng cửa biên giới, giới hạn đi lại trong nước, và đóng cửa trường học, kinh doanh trong nỗ lực kiềm chế sự bùng phát COVID-19 . Toàn bộ thánh đường Hồi giáo sẽ đóng cửa trong vòng 2 tuần.

3 ca nhiễm mới được ghi nhận vào sáng 23/3: BN114: Bệnh nhân nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh Việt Nam tại Hà Lan về nước ngày 15/3 trên chuyến bay SQ176 (quá cảnh tại Singapore). BN115: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại Cộng hòa Czech. Bệnh nhân là con gái của BN94, 1 trong 5 người trong cùng một Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại Cộng hòa Czech. Bệnh nhân là con gái của BN94, 1 trong 5 người trong cùng một gia đình từ Cộng hòa Czech về Việt Nam trên chuyến bay SU290. Bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/03/2020 trên cùng chuyến bay (SU290, ghế 28C) với mẹ là BN94 (SU290, ghế 28A) và BN93 (SU290, ghế 27B). BN116: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. BN116 tham gia chống dịch COVID-19 từ 31/1 với các công việc khám sàng lọc các bệnh nhân nghi mắc Covid-19 đến bệnh viện, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng.



