Bệnh nhân số 119 thường xuyên di chuyển giữa nhiều quốc gia, không nhớ chuyến bay về nước

Cập nhật tình hình diễn biến dịch COVID-19 mới nhất, đến tối ngày 23/3, Bộ Y tế đã xác nhận 122 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Đa số các ca bệnh đều có tiền sử dịch tễ đi từ nước ngoài về, trong số đó có bệnh nhân số 119.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân số 119 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, sinh sống tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Người này làn nhân viên làm việc tại công ty tư vấn tài chính BCG, tầng 13 Mplaza Saigon (số 39, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Được biết từ ngày 1-15/3, bệnh nhân thường xuyên đi qua lại giữa các giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan. Chuyến bay gần nhất là từ Indonesia về Việt Nam ngày 15/3 nhưng bệnh nhân không nhớ số hiệu và ngày giờ chuyến bay.

Phun khử trùng máy bay để phòng chống lây nhiễm COVID-19. Ảnh: VNA

Sau khi về Việt Nam, bệnh nhân cũng đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Cụ thể, theo kết quả điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh

Ngày 15/3, bệnh nhân đi từ Indonesia về Việt Nam, nhập cảnh tại Sân Tân Nhất. Sau đó, bệnh nhân được tài xế riêng chở về nhà.

Ngày 16/3, bệnh nhân đi tập gym ở Centuryon Fitness (toà nhà 81 tầng Landmark), sau đó đi cùng 5 đồng nghiệp đến công ty, ghé cửa hàng tiện lợi, ăn tại Sorae Sushi 976 Lê Lai, phường Bến Thành).



Ngày 17/3, bệnh nhân đi cùng 5 đồng nghiệp trên đến công ty.



Ngày 18/3, đến công ty, đi ăn tại nhà hàng Basilico Italian (đường Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé).



Ngày 19/3, đến công ty làm việc, bắt đầu có triệu chứng sốt, ho và rát họng.



Ngày 20/3, bệnh nhân đi khám bệnh và được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả trả về cho thấy bệnh nhân đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Được biết, hiện tại Trung tâm Y tế Quận 1 đã tiến hành khử khuẩn tầng 13 của toà nhà Mplaza Saigon - nơi bệnh nhân số 119 đang làm việc.

Cơ quan chức năng cũng đang cập nhật danh sách nhân viên để tiến hành thông báo về các địa phương, đồng thời àm việc cùng 20 văn phòng trong toà nhà để đề nghị toà nhà tạm ngưng hoạt động trong thời gian giám sát cách ly.

