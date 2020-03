Bệnh nhân số 122 là nhân viên quán rượu ở Bangkok, từng tiếp xúc nhiều người không đeo khẩu trang

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thường trú ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan . Được biết, bệnh nhân từng có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang, theo VTC News.

Một quán bar ở Bangkok, Thái Lan rơi vào cảnh đìu hiu vì COVID-19. Ảnh: Reuters

Ngày 17/3/2020, bệnh nhân có đến quán bar ở Bangkok thăm bạn (quê Nghi Lộc, Nghệ An). Hiện người bạn này đang được cách ly tại Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Ngày 20/3/2020, bệnh nhân đi xe taxi đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan). Tại đây, bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu TG947 (ghế 20D) lúc 11h và về đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lúc 12h20 phút cùng ngày. Lúc 14h, bệnh nhân được xe cách ly chở đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng (ở phòng số 17).

Ngày 21-22/3/2020, bệnh nhân sinh hoạt bình thường trong khu vực cách ly.

Ngày 23/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 122 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, số ca bình phục là 17 gồm 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1-13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1) và 1 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 20/3 được chữa khỏi (giai đoạn 2).

