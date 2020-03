Bệnh nhân số 17 xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần thứ 2

Trưa ngày 22/3, Bộ Y tế thông báo, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang được cách ly và điều trị đã có nhiều người có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong đó đó có bệnh nhân số 17 tên N.T.H.N (27 tuổi, ở Trúc Bạch, Hà Nội). Trước đó, ngày 19/3, N. được thông báo âm tính với COVID-19 lần 1.

Đây là bệnh nhân phát hiện dương tính với COVID-19 vào tối 6/3 sau 4 ngày trở về Việt Nam từ London (Anh) trên chuyến bay VN00054 nagfy 2/3. Đây là ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại Hà Nội và là ca bệnh thứ 17 ở Việt Nam sau 2=3 tuần không ghi nhận ca nhiễm mới.

Bệnh nhân số 17 trong quá trình ở nhà riêng tại phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) đã tiếp xúc và lây bệnh cho bà L.T.H. (64 tuổi – bác bệnh nhân số 17 và được xác định là bệnh nhân số 19) và anh D.Đ.P. (27 tuổi, bệnh nhân số 20, là lái xe chở bệnh nhân số 17).

Do có nền bệnh từ trước nên bệnh tình của bệnh nhân số 19 có chuyển biến nặng. Tính đến trưa ngày 22/3, bệnh nhân số 19 vẫn suy hô hấp nặng, Sức Khỏe chưa có dấu hiệu tiến triển và đang được theo dõi nghiêm ngặt.

Bệnh nhân số 17 đã 2 lần âm tính với COVID-19

Tính đến hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 94 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó có 17 trường hợp đã được điều trị khỏi. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị ở 11 cơ sở y tế trên toàn quốc. Hiện có 3 bệnh nhân dâm tính với COVID-19 hai lần liên tiếp.

Ngoài ra, có bệnh nhân số 18 đã 3 lần xét nghiệm âm tính, không còn ho, sốt, hoàn toàn khỏe mạnh. Bệnh nhân này đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Ninh Bình sang bệnh viện đa khoa Thái Bình để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Bộ Y tế cũng cho biết, đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho hoặc ho ít, không khó thở, X-quang phổi bình thường; có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi và viêm phổi tiến triển đã được điều trị theo phác đồ điều trị bệnh viên phổi.

Hiện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 36 trường hợp (22 ca người Việt và 14 ca người nước ngoài). Nhiều bệnh nhân tại đây đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19, đó là bệnh nhân số 25, 59, 72. Bệnh nhân số 24 đã 2 lần có kết quả âm tính (ngày 19/3), bệnh nhân số 27 cũng có kết quả âm tính 2 lần.

Your browser does not support HTML5 video.

Tình hình sức khỏe của 2 ca mắc Covid-19 phải thở máy

Nga Đỗ (t/h)