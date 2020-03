Bệnh nhân số 25 chuyển biến nặng, Bộ Y tế yêu cầu hỏa tốc chi viện, tập trung cứu chữa

Theo thông tin từ VOV .VN, tình hình Sức Khỏe của phần lớn 37 bệnh nhân đang được điều trị tại Việt Nam hiện ổn định, không số, không khó thở. Một số ca bệnh có triệu chứng ho khẽ, ăn uống bình thường, các dấu hiệu tạm thời ổn định.

Tuy Nhiên, trong đó có nam bệnh nhân người Anh (bệnh nhân số 25, 69 tuổi) từng có tiền sử bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2 có chuyển biến sức khỏe xấu đi. Bệnh nhân này được phát hiện dương tính với COVID-19 vào ngày 8/3 và được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Sau đó, bệnh nhân được chuyển về khoa Cấp cứu, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

Tối 14/3, bệnh nhân tỉnh táo, còn sốt thất thường (sáng sốt, chiều và tối không sốt). Hiện bện nhân có biểu hiện khó thở, đã được đặt máy thở. Các bác sĩ đang điều trị tức cực cho bệnh nhân.

Bệnh nhân số 25 đang được điều trị tích cực

Ngày 15/3, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có công văn hỏa tốc số 308 gửi Bệnh viện Bạch Mai về việc điều động đội cơ động phản ứng nhanh chống COVID-19. Trong đó, lưu ý cử các chuyên gia giỏi về hồi sức tích cực và lọc máu để hỗ trợ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh viện Bạch Mai sau đó thông tin, ngay khi nhận được yêu cầu, đội cơ động chống dịch đã lập tức sang hỗ trợ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương do PGS.TS Đào Xuân Cơ – Trưởng Khoa Hồi sức tích cực trực tiếp đến thăm khám, chia sẻ chuyên môn.

Cuối giờ chiều cùng ngày, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19 , bác sĩ Khuê đã cùng các chuyên gia đầu ngành hô hấp, hồi sức tích cực, truyền nhiễm, tim mạch tổ chức hội chẩn trực tuyến về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó tập trung hội chẩn ca bệnh nặng phải dung máy thở.

Cùng ngày, trong công văn hoả tốc gửi đến các bệnh viện đang có bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị giám đốc các bệnh viện tập trung tối đa mọi nguồn lực để ưu tiên quản lý, điều trị, chăm sóc toàn diện cho các bệnh nhân mắc Covid-19, đặc biệt là các ca bệnh đang diễn biến nặng.

Tổ chức Hội chẩn ngay liên khoa trong bệnh viện. Hội chẩn liên viện khi cần để lên kế hoạch điều trị tốt nhất cho người bệnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, của Tiểu an điều trị để quản lý, điều trị và chăm sóc hiệu quả cho người bệnh, hạn chế tối đa người bệnh tử vong, tránh lây nhiễm cho cán bộ y tế.

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm thứ 54 ở TP Hồ Chí Minh là khách du lịch

Cập nhật thường xuyên diễn biến của ca bệnh Covid-19 (ca bệnh xác định) và báo cáo nhanh trước 15 giờ hàng ngày những khó khăn, vướng mắc cho Tiểu ban điều trị. Sao chụp bệnh án ngay khi người bệnh xuất viện, đóng dấu, gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh để tổng hợp, phân tích, đánh giá rút kinh nghiệm.

Liên quan đến diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, ách đây phút, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân nam sinh năm 1987 (quốc tịch Latvia) được xác định là bệnh nhân số 54 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam.

Theo kết quả xét nghiện nhận được lúc 19h30 từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân này dương tính với COVID-19. Bệnh nhân số 54 là khách du lịch tại Việt Nam đã ở TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc (Kiên Giang), có tiền sử khỏe mạnh.

Bệnh nhân này cùng vợ (32 tuổi) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP.HCM ngày 8/3. Ngày 9/3, bệnh nhân đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ 9-13/3. Đến 13/3 thì về TP Hồ Chí Minh. Đến khoảng 16h ngày 14/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 15/3 thì có kết quả dương tính với COVID-19.

Tình hình COVID-19 ở ngoài Việt Nam cũng đang diễn biến phức tạp

