Bệnh nhân số 34 “siêu lây nhiễm” đã âm tính với virus SARS-CoV-2 lần đầu

Sáng ngày 1/4, Bộ Y tế thông báo, trong số 52 bệnh nhân âm tính lần đầu với SARS-CoV-2 có bệnh nhân số 34 – bệnh nhân “siêu lây nhiễm” (doanh nhân quê ở Bình Thuận trở về từ Mỹ) lây nhiễm cho 10 người khác. Bên cạnh đó, bé gái 2 tuổi bị lây từ bệnh nhân số 34 cũng có kết quả âm tính, đang được điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Trước đó bệnh nhân số 34 được gọi là bệnh nhân “siêu lây nhiễm” là vì, bệnh nhân này đã lây cho 8 người tiếp xúc gần và 2 người tiếp xúc với người tiếp xúc.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà – Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam lý giải việc bệnh nhân này lây nhiễm mạnh ra cộng đồng như vậy là vì: “Do nồng độ virus của bệnh nhân cao, bệnh trong thời kỳ khởi phát nên cơ thể thải virus mạnh. Người tiếp xúc gần hít phải giọt bắn nhỏ hoặc dịch tiết của người này dễ lây bệnh".

Trước đó, theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân số 34 đã từ Việt Nam quá cảnh sáng Incheon rồi tới New York, Washington D.C rồi trở về Qatar và nhập cảnh ở TP Hồ Chí Minh. Khi trở về, bệnh nhân số 34 không khai báo trung thực về hành trình của mình dẫn đến việc dịch bệnh lân lan trong cộng đồng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh phân tích: Bệnh nhân số 34 đã đi từ nơi bùng phát dịch, có triệu chứng nhưng vẫn tiếp tục đi. Hậu quả đúng như dự đoán, những người trong gia đình bị lây trước, sau đó đến đồng nghiệp và cộng đồng xã hội

Ngoài ra, sáng nay Bộ Y tế cũng thông báo về tình hình bệnh nhân 113 (người điều trị ở khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai sau khi về Lai Châu thì phát hiện nhiễm COVID-19). Bệnh nhân này đã có kết quả âm tính lần đầu sau 4 ngày điều trị. Hiện Sức Khỏe ổn định và đang được chữa trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tính đến sáng ngày 1/4, Việt Nam ghi nhận 212 ca nhiễm COVID-19

Được biết, các bệnh nhân rất nặng đang điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cũng có tiến triển tốt. Cả 3 bệnh nhân nặng đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 – 2 lần. Hiện chỉ còn duy nhất bệnh nhân là bác ruột của bệnh nhân 17 (Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) là phải thở máy, lọc máu, chạy ECMO (tim nhân tạo).

Về tình hình COVID-19 , tính đến sáng ngày 1/4, Việt Nam đã ghi nhận 212 ca nhiễm COVID-19. Trong đó từ 6 – 31/3, Việt Nam ghi nhận 90 ca nhiễm mới. Ngoài ra, trong tháng 3/2020, Việt Nam đã chữa trị khỏi cho 42 bệnh nhân nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 58 người. Hiện các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc.

Bệnh nhân số 34 từng khai báo nhỏ giọt về người tiếp xúc với mình

Nga Đỗ (t/h)