Chia sẻ của bệnh nhân số 39 xuất viện sáng 30/3: May mắn vì còn trẻ và được nhập viện sớm

Bùi Cẩm Phong, 25 tuổi, là thuê trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội được công bố là bệnh nhân số 39 mắc COVID-19. Anh là một trong số 27 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ được xuất viện sáng 30/3.

Bùi Cẩm Phong - Bệnh nhân số 39 xuất viện sáng 30/3



"Khi biết thông tin một du khách trong đoàn tôi đưa đi tham quan Ninh Bình ngày 4/3 đã mắc COVID-19 (bệnh nhân số 24), tôi nghĩ 'chắc chắn mình bị rồi'. Lòng tôi nóng như lửa đốt nên đi luôn vào viện ngay trong đêm", Phong nói luôn có cảm giác mình mắc bệnh nên muốn đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Nhập viện ngày 8/3 và lấy mẫu xét nghiệm tới 11/3, kết quả cho thấy Phong dương tính với SARS-CoV-2. Không phải thời gian xét nghiệm mất 3 ngày mà bác sĩ phải xét nghiệm đến ba lần.



Chờ đợi kết quả lâu nhưng Phong nói anh không cảm thấy lo lắng nữa "vì mình ở sẵn trong viện rồi".



Chia sẻ về quá trình điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ, Phong không gặp khó khăn gì. Phần lớn thời gian anh nằm nghỉ trên giường và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.



Phong kể tới giai đoạn cần điều trị mạnh, cơ thể anh bị suy nhược dưới tác dụng phụ của thuốc kháng virus. "Lúc ấy tôi cảm thấy mệt lắm. May mà mình trẻ, khỏe nên sức chịu đựng tốt, vượt qua cũng dễ dàng hơn các bác trên 60 tuổi".

Bệnh nhân số 39 cùng 26 người khác xuất viện sáng 30/3



Chàng hướng dẫn viên du lịch cho biết anh thấy may mắn vì nhập viện khi số bệnh nhân chưa đông, các bác sĩ còn có thời gian chăm sóc cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ.



Ngày 30/3, Phong cùng 26 bệnh nhân khác được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho xuất viện, chuyển về theo dõi tại cơ sở y tế địa phương thêm 14 ngày.

