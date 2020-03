Bệnh nhân số 50 đã làm gì khiến lãnh đạo cấp cao, nhân viên hãng Vietnam Airlines phải cách ly

Theo tin từ Zing .vn, việc xử lý ca bệnh COVID-19 thứ 50 ở Việt Nam đang khá phức tạp bởi người này nhập cảnh vào Việt Nam gần 4 ngày sau mới đến cơ sở y tế xét nghiệm. Trong thời gian đó, bệnh nhân này đã đến trụ sở Vietnam Airlines làm việc và tiếp xúc với nhiều người.

Tối 16/3, một thành viên HĐQT Vietnam Airlines cho biết cán bộ, nhân viên của tổng công ty đã chuyển sang làm việc trực tuyến sau khi ông C.A.S. – cán bộ của Vietnam Airlines được phát hiện dương tính với COVID-19. Đây là bệnh nhân số 50 (BN50).

BN 50 đã đi làm và tiếp xúc với nhiều người trước khi phát hiện nhiễm COVID-19

Cũng theo vị lãnh đạo này, nhiều lãnh đạo cấp cao cảu hãng đã thực hiện cách ly sau khi ông S. đến cơ quan làm việc. Bởi trong những ngày đến cơ quan làm việc, ông S. đã tham dự buổi họp với nhiều cán bộ, nhân viên của hãng nên phải thực hiện cách ly theo đúng quy định của cơ quan y tế.

Được biết, ông S. làm việc ở Ban tiếp thị của Vietnam Airlines . Khi nhận được thông tin về trường hợp này, quận Long Biên đã cùng Trung tâm kiểm soát bệnh dịch thành phố điều tra, chuyển tuyến điều trị và tiến hành xét nghiệm với 84 trường hợp tiếp xúc.

Quận Long Biên đã tiến hành sàng lọc 31 trường hợp tiếp xúc gần, gồm 2 trường hợp nghi ngờ bệnh được đưa lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 29 trường hợp khác được cách ly tại Đoàn tiếp viên trụ sở ở 200 Nguyễn Sơn, Long Biên.

Trong buổi họp Ban chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, quận đã điều tra về BN 50 và được biết, ông này là hành khách đi chuyến bay VN18 từ Pháp về Việt Nam ngày 10/3. Ông này xuất phát từ sân bay về số 20 Trúc Bạch và đa tiếp xúc với nhiều người.

Nhiều người tiếp xúc với BN 50 có kết quả âm tính

Cụ thể, người cho đi nhờ xe là anh L.T.Đ. (cùng cơ quan, sống ở phố Hoàng Hoa Thám). Điều tra dịch tễ với anh Đ. xác định có 4 trường hợp f2 trên địa bàn quận Ba Đình, 7 trường hợp F3, trong đó có vợ và 1 người anh này quay đầu xe hộ.

Trường hợp đáng lưu ý khác là vợ của BN 50. Hai người này sau khi về nhà phát hiện ông S. có biểu hiện bệnh nên tự ra khách sạn cách ly. Sau đó, quận Ba Đình tiến hành đưa vợ BN 50 đến bệnh viện cách ly.

Ngoài ra, ông S. còn tiếp xúc với một số người khác và cơ quan điều tra dịch tễ đang tiến hành kiểm tra y tế, cách ly theo đúng quy định.

