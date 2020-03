Bệnh nhân số 57 tại Việt Nam là hành khách trên chuyến bay VN54 ngày 9/3

Bộ Y tế phát đi thông tin lúc 21h55 ngày 15/3 như sau: Vào 21h30 cùng ngày, Bộ Y tế nhận được thông báo từu Viện Pasteur Nha Trang về bệnh nhân số 57 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam.

Theo tờ Thanh Niên, bệnh nhân này 66 tuổi (quốc tịch Anh). Bệnh nhân đã bay từ London (Anh) sang Việt Nam trên chuyến bay VN54 ngày 9/3. Đây là chuyến bay ghi nhận bệnh nhân số 46 là tiếp viên hang không của Vietnam Airlines. Hiện, nam bệnh nhân đang được điều trị, cách ly tại Quảng Nam.

Như vậy, tính đến nay, chuyến bay VN54 đã ghi nhận 3 người dương tính với COVID-19. Đó là bệnh nhân số 46, 56 và 57. Bệnh nhân số 56 là nam giới, 30 tuổi (cùng được công bố tối 15/3). Người này bay từ Anh về Nội Bài lúc 5h30 sáng ngày 9/3 cùng bệnh nhân số 46.

Sau khi nhập cảnh vào Hà Nội, bệnh nhân 56 đã gặp 2 người bạn khác (cùng nhập cảnh vào Nội Bài nhưng trên chuyến bay khác) để du lịch. Cả hai người đều là nữ (người Anh), một người 28 tuổi và một người 24 tuổi.

Tối nay, Việt Nam ghi nhận 4 ca nhiễm mới

Trong tối ngày 15/3, Bộ Y tế đã nhận được thông tin của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về kết quả xét nghiệm của 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 . Trước bệnh nhân số 56 là bệnh nhân số 55 được công bố nhiễm COVID-19. Người này là nam giới (35 tuổi, quốc tịch Đức). Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Còn vào 19h30 cùng ngày, Viện Pasteur TP.HCM, bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, được xác định là bệnh nhân thứ 54 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam (BN54). Bệnh nhân này cũng đến Việt Nam du lịch, đã ở TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc (Kiên Giang).

Bệnh nhân này cùng vợ (32 tuổi) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP.HCM ngày 8/3. Ngày 9/3, bệnh nhân đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ 9-13/3. Đến 13/3 thì về TP Hồ Chí Minh. Đến khoảng 16h ngày 14/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 15/3 thì có kết quả dương tính với COVID-19.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam tính đến 23h30 hôm nay:

- Số ca dương tính: 57

- Số người đã khỏi bệnh: 16

- Số ca nghi nhiễm: 101

- Số người cách ly: 35.221 (cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 28.237)

Your browser does not support HTML5 video.

Số ca nhiễm ở Ý tăng đột biến

Nga Đỗ (t/h)