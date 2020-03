Bệnh nhân số 61 có nguy cơ lây nhiễm rộng thế nào?

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 16/3, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới. Đáng chú ý, trong tối cùng ngày, Viện Pasteur Nha Trang cho biết, mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận gửi đến dương tính SARS-COV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 61.

Được biết, bệnh nhân 61 (BN 61) là nam giới, 42 tuổi, sống ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Người này đi Malaysia ngày 27/2, về Việt Nam ngày 4/3 trên chuyến bay VJ826 về sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Ninh Thuận trong cuộc họp khẩn đêm ngày 16/3, cơ quan đã xác định được lịch trình của bệnh nhân từ ngày 4/3 đến ngày 15/3. Trong 11 ngày kể từ khi về nước, bệnh nhân đã 2 lần đi lễ nhà thờ, đi đám cưới và đến khám tại 2 cơ sở y tế tuyến xã.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 5/3, ông T. đã đi lễ Thánh đường 101. Taijd dây tiếp xúc với 6 người. Từ ngày 6 – 8/3, ông T. ở nhà với vợ con. Nhưng đến 9/3, ông T., đến trạm y tế Phước Nam và ngày 10/3 tiếp tục đi khám tại Trung tâm Y tế Ninh Phước. Cơ quan chức năng đang xác định số người ông T. đã tiếp xúc.

Bệnh nhân số 61 đã di chuyển nhiều nơi nên có khả năng lây nhiễm cao cho cộng đồng

Đến ngày 11/3, ông T. đi ăn cưới tại thôn Văn Lâm 3, có tiếp xúc với 9 người. 2 ngày sau, ông tiếp tục đi Thánh đường 101 và tiếp xúc gần với 9 người. Đến ngày 14/2, ông T. ở nhà và ngày 15/3 thì nhập viện tỉnh Ninh Thuận với triệu chứng sốt, ho.

Với lịch trình bày đặc và đi đến những nơi đông người của ông T., có thể thấy, bệnh nhân này tiếp xúc với rất nhiều người. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác định cụ thể được số lượng là bao nhiêu người.

Hiện, Sở Y tế đang kết hợp với Công an tỉnh, các địa phương và bệnh nhân điều tra lập danh sách F1,F2. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ông T. thì sẽ đưa đi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Chưa kể, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 3 người đi cùng ông T. từ Malaysia về nước. Cơ quan chức năng đang tiến hành vận động 3 người đến bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm. 1 trường hợp đã tự nhập viện xin cách ly từ tối 16/3 khi biết tin ông T. là bệnh nhân thứ 61.

Theo tin từ Zing .vn, ông T. là một chức sắc trong cộng đồng người Chăm được cử đi tham dự hội nghị ở Malaysia. Ông T. sống trong thôn Văn Lâm 3 có khoảng 420 hộ với khoảng 7.000 nhân khẩu, đa số là người Chăm.

Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra xem ông T. đã tiếp xúc với những ai trong thôn. Vợ con ông T. đã tiếp xúc với những người nào trong thôn để tiến hành kiểm tra y tế, cách ly tại nhà.

Liên quan đến bệnh nhân số 61, ngay trong đêm ngày 16/2, huyện Thuận Nam đã tiến hành làm việc với xã Phước Nam để phun thuốc tiêu độc khử trùng UBND xã Phước Nam, Thánh đường 101, khu vực dân cư xung quanh và nhà bệnh nhân số 61.

Ngoài bệnh nhân số 61 thì trong ngày 16/3, Bộ Y tế cũng công bố thêm 3 trường hợp nhiễm bệnh khác, cụ thể: Bệnh nhân số 60 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Pháp, hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 9/3. Bệnh nhân số 59 là nữ, 30 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên của chuyến bay trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 2/3. Bệnh nhân số 58 là nữ, 26 tuổi, ở phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15/3.

Trước đó tại Hàn Quốc cũng có bệnh nhân só 31 được gọi là "bệnh nhân siêu lây nhiễm"

