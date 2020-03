Bệnh nhân số 67 tại Việt Nam đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 61 đến Malaysia ngày 27/2

Bộ Y tế cho biết, chiều ngày 17/3, Viện Pasteur Nha Trang đã nhận được 17 mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận gửi đến. Đây là những mẫu bệnh phẩm của các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh nhiễm COVID-19 đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Đến 9h30 sáng nay, Viện Pasteur trả kết quả xét nghiệm, thông báo có 1 bệnh nhân có dương tính với COVID-19. Như vậy, tổng sống người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại là 67 người.

Bệnh nhân số 67 là người đi cùng bệnh nhân số 61 sang Malaysia (Ảnh minh họa)

Theo điều tra dịch tễ Ninh Thuận, bệnh nhân 67 là nam giới, 36 tuổi, ngụ tại Ninh Thuận. Bệnh nhân là là người đã đi cùng với bệnh nhân số 61 (sống tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) sang Malaysia vào ngày 27/2/2020. Sau đó, bệnh nhân cùng trở về Việt Nam vào ngày 4/3/2020 trên chuyến bay VJ682 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Hiện tại, bệnh nhân số 61 đang được cách ly và điều trị tại Khoa bệnh nhiệt đới của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận cũng đang tiến hành điều tra dịch tễ đối với bệnh nhân này.

Liên quan đến lịch trình di chuyển rộng của bệnh nhân số 61 cùng đi chuyến bay với bệnh nhân số 67 khiến F1 gia tăng nhanh chóng, tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành phong tỏa, cách ly khu dân cư mà bệnh nhân 61 sinh sống.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Theo quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ký, toàn bộ khu dân cư tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam sẽ được cách ly, phong toả. Thời gian cách ly tối thiểu là 28 ngày và có thể kéo dài hơn tuỳ theo diễn biến dịch bệnh và nguy cơ lây lan. UBND tỉnh thành lập 4 chốt chặn các ngõ ra vào trong thôn, canh giữ 24/24. Thôn Văn Lâm 3 có gần 900 hộ với khoảng 5.600 người sinh sống.

Trong chiều ngày 17/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận xác định có tổng số 65 trường hợp F1 của bệnh nhân số 61, bao gồm 6 người đi cùng chuyến bay từ Malaysia về (có bệnh nhân số 67), các thành viên trong gia đình , người tham dự đám cưới, hành lễ tại Thánh đường và một nhóm 8 người ở Bình Thuận. Mẫu bệnh phẩm của những người này đã được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Hiện đang cso 75 trường hợp tiếp xúc với F1 được cách ly, giám sát ở nhà.

Khi xác định được bệnh nhân số 61, cơ quan y tế Ninh Thuận tiến hành phun thuốc khử khuẩn ở nhà bệnh nhân, nhà các hộ dân sống xung quanh bán kính 200 mét, rạm Y tế xã Phước Nam, UBND xã Phước Nam và Thánh đường 101. Khoa Truyền nhiễm và Khoa Khám bệnh trong bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng được khử trùng toàn bộ.

Ở một diễn biến liên quan đến 2 bệnh nhân này, sáng nay, ông Huỳnh Văn Lùng, Chủ tịch UBND phường 15 (quận Phú Nhuận), cho biết nhà thờ Hồi giáo Jamiul Islamic trên địa bàn đã được yêu cầu đóng cửa. 6 tín đồ dự buổi cầu nguyện cùng bệnh nhân 61 đã được lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung.

Bệnh nhân 61 tiếp xúc với nhiều người ở Ninh Thuận

