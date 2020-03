Bệnh nhân số 68 ở Đà Nẵng là người Mỹ, đã đi nhiều nước trước khi về Việt Nam

Theo tin từ Bộ Y tế, sáng ngày 18/3, Viện Pasteur Nha Trang đã tiếp nhận 2 mẫu xét nghiệm từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng chuyển đến. Kết quả xét nghiệm cho thấy, 1 trong 2 mẫu dương tính với COVID-19.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân số 68 là nam giới, người Mỹ (41 tuổi). Bệnh nhân lấy vợ Việt và đang sinh sống ở TP Đà Nẵng. Bệnh nhân xuất cảnh đi nước ngoài từ 11/2/2020 qua nhiều nước như Ấn độ, Tây Ban Nha, Marốc, Thuỵ Sỹ, Đức, Hungary, Hà Lan).



Đến 11h25 ngày 13/3 thì đi chuyến bay SQ323, ghế ngồi 57H từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore lúc 5 giờ 55 phút ngày 14/3. Đến 9h15 ngày 14/3, bệnh nhân đi từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632, ghế ngồi 15F đến sân bay Đà Nẵng lúc 11h cùng ngày.

Bệnh nhân số 68 nhiễm COVID-19 là người Mỹ, lấy vợ Việt

Tại sân bay Đà Nẵng, nam bệnh nhân đã tiến hành khai báo y tế và cách ly tạm thời. Tiếp đó, cơ quan y tế tiến hành khai thác thông tin, chuyển bệnh nhân về Bệnh viện 199 của Bộ Công an lúc 14h ngày 14/3. Tiếp đó, mẫu bệnh phẩm của người ngày được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang. Đến 9h10 ngày 18/3 thì có kết quả dương tính với COVID-19

Cũng trong ngày 18/3, Viện Pasteur Nha Trang có kết quả mẫu bệnh phẩm của 1 trong 17 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 61 ở Ninh Thuận. Theo đó, người đàn ông 36 tuổi (ngụ tại Bình Thuận) đã đi cùng bệnh nhân số 61 (sống tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) sang Malaysia vào ngày 27/2/2020 có kết quả dương tính với COVID-19. Đó là bệnh nhân số 67 được ghi nhận tại Việt Nam.

Như vậy, tính đến trưa ngày 18/3, Việt Nam đã ghi nhận 68 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn, các ca bệnh còn lại đang được cách ly và điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc.

