Bệnh nhân thứ 13 dương tính với virus corona không có triệu chứng, chuyên gia lý giải bất ngờ

Tối 7/2, Bộ Y tế xác nhận trường hợp thứ 13 dương tính với virus corona ở Việt Nam. Đó là nữ bệnh nhân là N.T.N., 29 tuổi, công nhân tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đây là một trong số 8 công nhân trở về sau chuyến tập huấn kéo dài 2 tháng ở Vũ Hán trở về Việt Nam hôm 17/1. Đến nay đã có 5 trong số 8 người này dương tính với virus corona.

Bệnh nhân có thể đã bỏ qua triệu chứng



Đáng nói, bệnh nhân được xác định dương tính khi không có triệu chứng bất thường nào như ho, sốt hay chảy nước mũi... Thông tin này khiến dư luận càng hoang mang hơn bởi có thể lây nhiễm bệnh từ người không có triệu chứng. Bản thân người có triệu chứng bất thường cũng có thể không biết mình mắc bệnh rồi vô tình lây bệnh cho người khác.



Trả lời với báo chí về vấn đề này, ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, thực tế đúng là thời điểm xét nghiệm, bệnh nhân N.T.N. không có triệu chứng. Tuy nhiên, trước đó, bệnh nhân có thể đã xuất hiện những dấu hiệu nhẹ như sốt nhẹ, đau đầu thoáng qua... giống cảm thông thường nên bỏ qua.

Một bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị trong phòng cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2



Vì bệnh nhân vẫn còn kháng thể trong khoảng thời gian 14-20 ngày nên dù không còn triệu chứng lâm sàng nhưng kết quả xét nghiệm vẫn là dương tính.



Đến nay tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận số ca dương tính với virus corona nhiều nhất cả nước với 8/13 ca. Vị Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, cả 8 trường hợp dương tính với nCoV hầu hết chỉ có triệu chứng như ho, sốt nhẹ 1-2 ngày.



Hiện tại, 3 trường hợp được điều trị cách ly tại huyện Bình Xuyên và 1 trường hợp mới nhất tại Tam Đảo. Cả 4 trường hợp này hiện Sức Khỏe bình thường, các triệu chứng không nặng nên các bác sĩ chỉ điều trị nâng cao thể trạng và giảm nhẹ các triệu chứng, không cần thiết phải chuyển tuyến trung ương. Khi xác định không còn virus trong cơ thể, bệnh nhân sẽ được trở về cộng đồng.



Không phải bệnh nhân nào cũng sốt cao và ho



Nói thêm về các triệu chứng của bệnh, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế cho hay, thực tế, nhiều bệnh nhân mắc nCoV chỉ có dấu hiệu rất nhẹ, thoáng qua, không phải trường hợp nào cũng sốt cao.



GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết nCoV tồn tại trong cơ thể khoảng 3-4 tuần kể từ khi xâm nhập. Thời gian ủ bệnh từ 3-7 ngày, tối đa là 14 ngày. Tức là sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus cần vài ngày mới phát bệnh.



Các triệu chứng khi phát bệnh thường là sốt, ho khan, mệt mỏi, đau họng. Một số trường hợp bị nghẹt mũi, chảy nước mũi và tiêu chảy.

Bệnh nhân P.T.B. 42 tuổi nhiễm virus corona đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: TTXVN



Hiện nay, một số người dân lo lắng thái quá cho rằng có nên đi xét nghiệm khi chưa có các dấu hiệu bất thường. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội, cho biết không phải ai cũng nên đi xét nghiệm virus corona. Khi cơ thể khỏe mạnh, chưa phát bệnh với các triệu chứng bất thường nêu trên thì xét nghiệm vẫn cho kết quả âm tính.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cũng cho biết kết quả dương tính chỉ xảy ra với người nhiễm virus và đã phát bệnh.

8 người dương tính với nCoV ở Vĩnh Phúc bao gồm: 1. Chị N.T.N., 29 tuổi, trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, một trong 8 công nhân của Công ty TNHH Nihon Plast trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc hôm 17/1. 2. Anh P.V.C., 29 tuổi, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, khởi phát bệnh ngày 21/1, được lấy mẫu ngày 26/1. Kết quả nhiễm virus corona dương tính ngày 30/1 hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 3. Chị N.T.D., 23 tuổi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 25/1, người này khởi phát bệnh tại nhà. Kết quả nhiễm virus corona dương tính ngày 30/1. 4. Chị V.H.L., 29 tuổi, ngụ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nhân viên Công ty TNHH Nihon Plast, được cử sang Vũ Hán Trung Quốc tập huấn, xác định dương tính với virus corona vào ngày 3/2. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 5. Anh T.C.P., 30 tuổi, địa chỉ xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, nhân viên Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản được cử sang tập huấn tại Vũ Hán. Bệnh nhân được xác định dương tính với virus corona sáng 4/2, sức khỏe ổn định. 6.Bà P.T.B. 42 tuổi, công nhân, sinh sống xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.D. (23 tuổi). Bệnh nhân được điều trị tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, sức khỏe ổn định. 7. Bà P.T.T., 49 tuổi, ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), là mẹ của bệnh nhân N.T.D. (23 tuổi). Từ ngày 3/2, bà T. xuất hiện triệu chứng ho, xét nghiệm dương tính với nCoV ngày 6/2. 8. Em N.T.T.D., 16 tuổi, học sinh trú tại ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là em gái của bệnh nhân N.T.D., kết quả dương tính với nCoV ngày 6/2.

Người nghi nhiễm virus corona ở Việt Nam được cách ly như thế nào? Video: Zing .vn





