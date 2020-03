Bệnh nhân thứ 17 khai gian, dùng 2 hộ chiếu “qua mặt” công an có bị xử lý hình sự không?

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp kể từ khi ghi nhận ca nhiễm thứ 17 là bệnh nhân tên N.H.N. (27 tuổi, trú tại phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Điều đáng nói, N. khai gian, sử dụng 2 hộ chiếu để “qua mặt” Công an cửa khẩu sân bay Nội Bài.

Trong quá trình điều tra lịch trình di chuyển của nữ bệnh nhân này, Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an phát hiện, N. đã sử dụng 2 hộ chiếu. Khi ở châu Âu, N. sử dụng hộ chiếu Anh để đi qua các nước trong liên minh EU, trong đó có Ý (ổ dịch lớn nhất châu Âu). Khi trở về nước trên chuyến bay VN00054, N. lại sử dụng hộ chiếu Việt Nam để “né” kiểm dịch.

Vậy việc khai gian và không trình báo hộ chiếu thứ 2 của bệnh nhân thứ 17 có bị xử lý hình sự không? Theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật Chính Pháp), cần làm rõ việc sử dụng 2 hộ chiếu của bệnh nhân thứ 17 thuộc trường hợp được phép sử dụng 2 hộ chiếu để có hình thức xử phạt phù hợp.

Theo luật sư Cường, nếu là công dân Việt Nam, không phải người có 2 quốc tịch, cũng không phải là người Việt định cư, sinh sống, học tập hay làm việc tại nước ngoài thì chỉ có 1 sổ hộ chiếu do Việt Nam cấp. Trong trường hợp người mang 2 quốc tịch hoặc công dân Việt Nam đang học tập, lao động, sinh sống dài hạn ở nước ngoài thì có 2 sổ hộ chiếu, đặc biệt là trong khối EU.

Trước đó, khi về sân bay Nội Bài, cùng với việc khai gian để vượt qua vòng kiểm dịch, N. đã dùng hộ chiếu Việt Nam để được nhập cảnh bình thường. Do đó, luật sư Cường cho rằng, cơ quan chức năng làm rõ hộ chiếu thứ 2 có phải do cơ quan có thẩm quyền cấp hay không? Vì sao công dân này không trình báo hộ chiếu thứ 2 khi nhập cảnh ở Nội Bài trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan.

Hành vi khai báo gian dối trốn cách ly có bị xử lý không? Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật Nguyễn Anh): Người từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo, khai báo không trung thực là hành vi cần xử nghiêm. Bởi việc khai báo y tế sau khi nhập cảnh là bắt buộc để phụ vụ công tác phòng chống dịch. Điều này đòi hỏi tính tự giác của mõi cá nhân vì Sức Khỏe bản thân và cộng đồng. Khi báo trung thực sẽ giúp sớm phát hiện, cách ly, khoanh vùng ổ dịch từ đó ngăn chặn dịch bệnh lây lan tốt hơn.

Do đó, luật sư Thơm cho rằng, cá nhân nào khai báo gian dối khi nhập cảnh, không chấp hành việc cách ly mà cố tình né tránh các quy định thì cần xử lý nghiêm. “Nếu kết quả xét nghiệm dương tính mà làm lây nhiễm bệnh cho người khác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự", luật sư nói và viện dẫn Điều 240 Bộ luật Hình sự về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác.

Luật sư Thơm phân tích, người vi phạm trong trường hợp này được xác định là lỗi cố ý gián tiếp “nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội , thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra”.

Với người vi phạm quy định ở Điều 240 Bộ luật hình sự sẽ bị xử phạt tối đa 200 triệu đồng, hoặc phạt tù đến 12 năm.

