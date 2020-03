Bệnh nhân thứ 17 “qua mặt” công an cửa khẩu bằng cách sử dụng 2 hộ chiếu

Bệnh nhân thứ 17 đã sử dụng hộ chiếu Anh để di chuyển ở châu Âu. Sau đó lại sử dụng hộ chiếu Việt Nam để về nước “qua mặt” Công an.

Liên quan đến lộ trình, cách thức bệnh nhân thứ 17 – N.HN. (27 tuổi, trú tại phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) di chuyển từ châu Âu về Việt Nam, chiều 13/3, đại tá Nguyễn Văn Thống – Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhận cảnh ( Bộ Công an ) đã thông tin về nguyên nhân bệnh nhân thứ 17 dễ dàng “lọt” qua chốt kiểm dịch tại sân bay.

Theo đại tá Thống, qua điều tra, Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài xác định, N.H.N. đã sử dụng 2 hộ chiếu là hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Anh trong quá trình di chuyển ở châu Âu và về Việt Nam.

N. đã sử dụng 2 hộ chiếu để qua mặt Công an

Cụ thể, trong chuyến du lịch của mình ở châu Âu, N. đã sử dụng hộ chiếu nước Anh để dễ dàng di chuyển giữa các quốc gia trong khối liên minh châu Âu. Một trong những nước mà N. đã lưu trú là Ý – nơi bùng phát COVID-19 nghiêm trọng nhất châu Âu.

Công an cử khẩu Nội Bài cho biết, đối với người có hộ chiếu Anh thì việc di chuyển giữa các nước trong khối liên minh châu Âu là rất đơn giản. Mặc dù Anh không thuộc khối Schengen nhưng vẫn giữ những quy chế EU cho đến hết ngày 31/12/2020. Vì thế, công dân anh có thể tự do đi lại ở các nước châu Âu mà không cần visa.

Tuy nhiên, sau khi “dạo chơi” ở châu Âu xong, N. trở về Việt Nam và sử dụng hộ chiếu Việt Nam để nhập cảnh vào nước. Thời điểm, N. đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài, Công an cửa khẩu đã kiểm tra kỹ từng trang của hộ chiếu nhưng không phát hiện con dấu của Ý.

Bên cạnh đó, trong lời khai y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam, N. đã không khai đúng sự thật để lọt qua vòng kiểm dịch của DCD Hà Nội. Theo bác sĩ Khổng Minh Tuân – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, bệnh nhân N.H.N. đã được yêu cầu khai báo y tế ngay khi xuống sân bây Nội Bài vào rạng sáng ngày 2/3. Nhưng nữ hành khác không khai báo trung thực.

Công an đang rà soát chặt chẽ việc nhập cảnh vào Việt Nam để phòng chống dịch

“Khi hành khách khai báo xong, chúng tôi có phỏng vấn, điều tra thêm nhưng người này vẫn khẳng định đi từ Anh về chứ không đi qua các nước khác”, ông Tuấn khẳng định.

Cũng theo ông Tuấn, CDC Hà Nội chỉ phụ trách việc kiểm tra tờ khai y tế tại sân bay, còn việc kiểm tra hộ chiếu thì do An ninh cửa khẩu Nội Bài thực hiện. Qua kiểm tra hộ chiếu cũng không phát hiện hành khách này từng đến Ý. Nếu phát hiện, CDC đã thực hiện cách ly từ sân bay.

Tuy nhiên, N. không phải trường hợp duy nhất trở về từ vùng dịch nhưng không bị lực lượng kiểm dịch tại sân bay phát hiện. Ngày 10/3, quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) sau khi nhận được tin báo từ người dân đã tiến hành cách ly 2 vợ chồng trở về từ Ý. Trước đó, họ đã nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất nhưng không bị cách ly tập trung.

Nga Đỗ (t/h)