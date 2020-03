Bệnh nhân thứ 18 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam được xuất viện

Sáng 20/3, BV Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho hay Sức Khỏe bệnh nhân thứ 18 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đã hoàn toàn ổn định. Bệnh nhân N.V.T. (27 tuổi, quê tình Thái Bình) đã được xuất viện trong sáng nay, sau khoảng 2 tuần điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 7/3.

PGĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, bác sĩ Chu Thị Giang cho hay trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân đã được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm 5 lần. Trong đó, 2 lần đầu có kết quả dương tính, nhưng đến lần 3 (ngày 14/3), lần 4 (16/3) và lần 5 (ngày 18/3) đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Tại thời điểm xuất viện, anh T. có sức khỏe bình thường, bệnh viện đã hỗ trợ xe chở về nhà, tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Bệnh viện đã áp dụng nghiêm ngặt phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kết hợp với kinh nghiệm điều trị các trường hợp có triệu chứng viêm nhiễm áp dụng điều trị tối ưu, tăng cường miễn dịch và điều trị các triệu chứng thống thường cho bệnh nhân. Đến sáng 20/3, bệnh nhân đã hết hoàn toàn các triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Trao đổi với PV, bác sĩ Giang cho hay: "Chúng tôi cũng dặn dò bệnh nhân phải theo dõi sức khỏe xem có xuất hiện lại các triệu chứng ho, sốt hay không. Nếu có, bệnh nhân phải báo cáo ngay. Tuy nhiên, tôi chắc rằng bệnh nhân sẽ không có vấn đề gì"

.

Theo Báo cáo của Sở Y tế Ninh Bình, bệnh nhân nhập cảnh tại Hàn Quốc ngày 17/2, sau đó đi phương tiện cộng cộng về nhà tại khu vực Buk-gu, TP. Daegu, Hàn Quốc. Bệnh nhân có đi cùng em gái và 02 người bạn đi siêu thị tại đây hai lần. Đến ngày 26/2, hai người bạn của bệnh nhân đã về lại Việt Nam, hiện đang cách ly tại trường Quân sự Sơn Tây, Hà Nội.

Còn về bệnh nhân, đến ngày 29/2 anh T. bắt đầu ho khan, rát họng, nhưng không uống thuốc mà chỉ tự cách ly tại nhà. Đến ngày 4/3, bệnh nhân cùng em gái bay về Việt Nam, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Sau đó, bệnh nhân được đưa về khu cách ly tập trung của trường Quân sự, Quân đoàn I, tổ 19, phường Tân Bình, Tp. Tam Điệp, Ninh Bình

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)