Bệnh nhân thứ 2 trên thế giới khỏi HIV được chữa trị bằng phương pháp nào?

Sau nhiều năm dài điều trị với không ít lần đứng giữa lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa niềm khát khao sống và cả những tuyệt vọng, anh Adam Castillejo (40 tuổi, sống tại London, Anh) đã chính thức trở thành người thứ nhiễm HIV thứ 2 trên thế giới được tuyên bố khỏi bệnh.

Theo báo cáo nghiên cứu về trường hợp của anh Adam Castillejo được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet ngày 10/3, trong suốt 30 tháng gần đây các bác sĩ đã không còn thấy dấu vết của virus HIV trong cơ thể anh Adam Castillejo dù anh đã ngừng uống thuốc kháng virus.

Nhà virus học Ravindra Gupta, tác giả nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet, cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra một loạt vị trí mà HIV thích ẩn nấp và tất cả đều âm tính với virus".

30 tháng sau khi ngừng thuốc kháng virus HIV và 46 tháng kể từ khi cấy ghép, Castillejo đã không còn dấu vết của HIV trong cơ thể. Ảnh: New York Times

Tờ AFP đưa tin bệnh nhân thứ 2 hay còn gọi là "Bệnh nhân London" được chữa khỏi HIV vốn là một người Venezuela, người này nhiễm HIV năm 2003 và dùng thuốc để kiểm soát bệnh từ năm 2012. Cũng trong năm đó, người này được chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết Lymphoma nguy hiểm.

Năm 2016, ông Castillejo trải qua ca phẫu thuật ghép tủy xương để điều trị ung thư máu. Trong ca ghép này, bệnh nhân HIV đã nhận tế bào gốc của người hiến tặng có loại gen đột biến ngăn chặn HIV sinh sôi (chỉ chưa đầy 1% dân số châu Âu sở hữu loại gen này).

Nhờ liệu pháp ghép tế bào gốc vốn dùng để điều trị bệnh ung thư này mà ông Castillejo đã khỏi HIV. Theo đài BBC của Anh, có vẻ như phương pháp cấy tế bào gốc đã giúp thay thế các tế bào miễn dịch của người bệnh bằng các tế bào miễn dịch của người hiến vốn có khả năng kháng lại virus HIV. Các bác sĩ đã không còn tìm thấy virus HIV trong máu, dịch não, tinh trùng cũng như các mô trong cơ thể nam bệnh nhân. Một điều thú vị là trong quá trình xét nghiệm, các bác sĩ còn phát hiện các "hóa thạch" HIV – những mảnh virus hiện mất khả năng sinh sản và hoàn toàn "vô hại" trong cơ thể con người.

"Chúng tôi đã mong chờ điều đó. Thật khó để tưởng tượng rằng toàn bộ dấu vết của một loại virus từng xâm chiếm hàng tỷ tế bào đã bị loại khỏi cơ thể", ông Gupta nói.

Kể từ sau công bố này Adam Castillejo đã trở thành người thứ hai trên thế giới được chữa khỏi HIV. Trước đó, bệnh nhân Timothy Ray Brown hay còn gọi là "Bệnh nhân Berlin" - trường hợp đầu tiên được tuyên bố khỏi COVID-19 cũng đã được chữa tri bằng phương pháp điều trị tương tự. Timothy Ray Brown đã từng trải qua 2 lần cấy ghép tế bào gốc và cũng tiến hành xạ trị cho toàn bộ cơ thể.

Khoảng thời gian này năm ngoái, các bác sĩ đã tuyên bố 18 tháng liên tiếp không phát hiện thấy dấu vết của virus HIV trong cơ thể anh Adam Castillejo. Ảnh: New York Times



Việc điều trị HIV thành công cho 2 trường hợp trên mang lại hi vọng mới cho các bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh khiến gần 1 triệu người tử vong mỗi năm. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đột phá trên không tạo nên một phương pháp chữa trị tổng quát cho HIV.

Theo nhà virus học Gupta, sơ đồ điều trị cho Adam Castillejo chỉ là "phương sách cuối cùng" vì nếu không can thiệp bằng phương pháp tế bào gốc, căn bệnh ung thư sẽ giết chết bệnh nhân này. "Bạn phải cân nhắc giữa việc có 10% nguy cơ tử vong khi cấy ghép tế bào với nguy cơ tử vong nếu hoàn toàn không can thiệp". Không những vậy, thực tế có một vài bệnh nhân khác đã trải qua điều trị tương tự như Adam Castillejo nhưng họ chưa thuyên giảm rõ rệt. Các nhà nghiên cứu đang cân nhắc liệu bệnh nhân mắc các dạng HIV kháng thuốc có thể đủ điều kiện để cấy ghép tế bào gốc hay không, quyết định này đòi hỏi phải cần xem xét yếu tố đạo đức kỹ lưỡng.

Về vấn đề này, ông Sharon Lewin - chuyên gia về bệnh lây nhiễm tại Đại học Melbourne, thành viên của Hội AIDS Quốc tế đánh giá, theo hoàn cảnh thực tế chữa HIV bằng cách ghép tế bào tủy xương không phải phương án khả thi trên bất kỳ quy mô nào.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân đầu tiên khỏi HIV trên thế giới giờ ra sao?

Kiều Đỗ (t/h)