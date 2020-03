Bệnh nhân thứ 32 về nước bằng máy bay riêng có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19

Ngày 18/3, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM , TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết bệnh nhân thứ 32 về nước bằng máy bay riêng đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19 . Bệnh nhân N.T.T.T. (24 tuổi), hiện Sức Khỏe đã dần ổn định, ăn uống bình thường, ho ít, hết sốt. Kết quả lấy mẫu phệt họng mũi ngày 16/3 xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1.

Trước đó, bệnh nhân thứ 32 nhập viện trong đêm ngày 9/3 với nhiều biểu hiện bệnh như ho nhiều, sốt cao, đau tức ngực. Kết quả xét nghiệm PCR mẫu bệnh phẩm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới. Khi chụp X-quang phổi, các bác sĩ thấy bệnh nhân có tổ thương dạng thâm nhiễm mô kẻ, lan tỏa khắp 2 phế trường. Sau đó bệnh nhân được đưa vào điều trị tại phòng cách ly áp lực âm, khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Điều tra dịch tễ của bệnh nhân cho thấy bệnh nhân thứ 32 sống tại London, Anh, có dự tiệc, đi chơi với bệnh nhân thứ 17. Đến ngày 2/3, bệnh nhân khởi phát bệnh, xuất hiện các triệu chứng ho khan, không sốt, khi đi khám tại bệnh viện thì được cho đi điều trị ngoại trú. Ngày 7/3, sau khi biết tin bạn mình là bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, bệnh nhân đi khám bệnh trở lại, khai rõ tiền sử tiếp xúc nhưng chỉ được yêu cầu cách ly tại nhà, không xét nghiệm bệnh.

Sau đó, bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng từ Anh về Việt Nam , trên máy bay có phòng cách ly riêng để ngăn lây lan cho phi hành đoàn. Bệnh nhân hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 9/3 và được chuyển vào bệnh viện để chăm sóc sức khỏe.

Trưa ngày 18/2, Bộ Y tế đã công bố có bệnh nhân thứ 68 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Bệnh nhân thứ 68 là nam giới, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ ở Việt Nam và có địa chỉ trú tại Đà Nẵng. Được biết, bệnh nhân đã đi nhiều nước như Tây Ban Nha, Marốc, Thuỵ Sỹ, Đức, Hungary, Hà Lan,... trước khi trở về Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 14/3/2020.

Khi xuống sân bay Đà Nẵng, bệnh nhân tiến hành khai báo y tế và được cách ly tạm thời ở khu vực cách ly cửa khẩu. Đồng thời cơ quan y tế Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra y tế, khai thác thông tin và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện 199 Bộ Công an trong ngày 14/3 để cách ly, và mẫu bệnh phẩm của người này cho kết quả dương tính.

Chi Nguyễn (t/h)