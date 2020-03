Bệnh nhân thứ 34 có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần 1

Ngày 15/3, theo PLO, tại cuộc họp phòng chống COVID-19 ở UBND tỉnh Bình Thuận , Sở Y tế Bình Thuận công bố tin vui 82/82 mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm đều có kết quả âm tính với COVID-19. 82 mẫu bệnh phẩm này có 81 mẫu là của những người tiếp xúc gần (dạng F1) với 9 bệnh nhân nhiễm COVID-19 khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Bệnh nhân thứ 34

Đáng chú ý, bệnh nhân thứ 34 nhiễm COVID-19 là nữ doanh nhân Đ.T.L.T., người đã lây nhiễm virus corona chủng mới cho 10 người khác tại Bình Thuận và TP.HCM đã âm tính với COVID-19 lần 1. Hiện người này đã được lấy mẫu bệnh phẩm và tiếp tục xét nghiệm lại lần 2.

Nữ bệnh nhân thứ 34 (51 tuổi, ngụ tại Bình Thuận, gọi tắt BN34), có tiền sử dịch tễ đi qua nhiều quốc gia trước khi bay về Việt Nam hôm 2/3/2020. Trước đó, ngày 22/2/2020 bệnh nhân khởi hành bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), sau đó quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ bang Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar.

Một lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận cho hay bệnh nhân số 34 đã không khai báo đầy đủ lịch trình và danh sách những người từng tiếp xúc trong thời gian ủ bệnh, điều này đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Vị lãnh đạo này cũng cho hay:"Bây giờ công tác điều trị và xác định các trường hợp lây nhiễm là ưu tiên hàng đầu. Còn xử lý như thế nào sau này các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ".

Your browser does not support HTML5 video.

Hành trình một vòng trái đất của nữ doanh nhân - bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19

Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà cho hay có thể bệnh nhân thứ 34 có nồng độ virus cao, bệnh đang trong thời kỳ khởi phát nên cơ thể phát tán virus mạnh. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), ông Lương Ngọc Khuê cho hay về nguyên tắc càng tiếp xúc gần với nguồn bệnh thì khả năng lây nhiễm càng cao. Việc nồng độ virus trong cơ thể người bệnh cao làm tăng nguy cơ phát tán virus chỉ là giả thiết.

Phun khử trùng tại tỉnh Bình Thuận

Tại tỉnh Bình Thuận, sau khi ghi nhận 09 ca dương tính với COVID-19, vào 15h cùng ngày Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở TP Phan Thiết đã tiến hành phun thuốc khử trùng trên diện rộng. Khoảng 1 tấn Chloramine B đã được chuẩn bị. cùng 11 xe, chia thành 9 tổ đã tiến hành phun thuốc khử trùng tại địa bàn 17 phường, xã thuộc TP. Phan Thiết.

Chi Nguyễn (T/h)