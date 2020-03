Bệnh nhân thứ 34 nhiễm COVID-19 'rất phức tạp', không khai báo đầy đủ tiền sử dịch tễ

Sáng 15/3, Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế về tỉnh Bình Thuận để kiểm tra công tác phòng chống dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay Thủ tướng rất quan tâm đến diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, của Bình Thuận nói riêng và trên cả nước nói chung.

Bệnh nhân thứ 34

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu tình phải tiếp tục sàng lọc F1, F2 để cách ly hiệu quả để phòng ngừa lây lan virus cho cộng đồng và các y bác sĩ ngành y tế. Về điều tra dịch tễ các nguồn lây bệnh, Thứ trưởng cho rằng bệnh nhân thứ 34 nhiễm COVID-19 'rất phức tạp'. Bệnh nhân thứ 34 (BN34) là doanh nhân, có quan hệ làm ăn, giao dịch với nhiều người ở nhiều nơi, có khả năng lây lan rất cao. Ngành y tế phải triệt để tìm hết những người đã tiếp xúc với BN34, khoanh vùng, cách ly nghiêm túc, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt cho hay Bình Thuận hiện ghi nhận 203 người thuộc diện F1, 761 người thuộc diện F2. Trong sáng nay, tỉnh cũng đã kích hoạt cơ sở cách ly tập trung thứ 3 là Trường Quân sự địa phương ở xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết.

Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết cho biết việc đưa bệnh nhân đi cách ly còn khó khăn

Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Nguyễn Văn Luân cho biết việc vận động các bệnh nhân hợp tác có nhiều khó khăn. Ví dụ như bệnh nhân thứ 38 (con dâu bệnh nhân 34) không hợp tác với chính quyền khi được vận động đi cách ly tập trung. Phải đến khi UBND TP. làm việc với thủ trưởng đơn vị nơi bệnh nhân làm việc (BN38 là nhân viên ngân hàng), thì người này mới chịu đi cách ly.

Phó chủ tịch UBCN tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa cũng cho biết bệnh nhân số 34 khai báo không đầy đủ, gây khó khăn cho việc điều tra. Ban đầu người này khai chỉ tiếp xúc với 17 người (diện F1), trên thực tế là 46 người. Hiện TP. Phan Thiết còn 8 bệnh nhân (còn 1 bệnh nhân thuộc huyện Hàm Thuận Bắc) dương tính với virus. Trong đó có các bệnh nhân số 34, 36, 41, 42, 43 là có nguy khả năng bệnh rất cao vì tiếp xúc với nhiều người, hiện TP đang tiến hành vận động người dân khai báo y tế, không để sót F1, F2.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 48 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã khỏi hoàn toàn, các trường hợp khác đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, Sức Khỏe dần ổn định. Các địa phương có người mắc COVID-19 gồm: Vĩnh Phúc (11); Bình Thuận (09); Hà Nội (07); TP.HCM (06); Quảng Ninh (04); Đà Nẵng (03); Lào Cai (02); Quảng Nam (02); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Ninh Bình (01); Huế (01).

