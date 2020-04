Bệnh nhân thứ 36 nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận bất ngờ dương tính trở lại sau 6 lần âm tính liên tục

Chiều tối ngày 24/4, Phó Giám gốc Sở Y tế Bình Thuận, TS-BS Đặng Thức Anh Vũ thông tin về một trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 dương tính trở lại. Theo bác sĩ, trước đó bệnh nhân thứ 36 đã có 6 lần xét nghiệm âm tính tại Bệnh viện Đa khoa Bình thuận. Tuy nhiên, đến ngày 23/4, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân lại cho kết quả dương tính.

BN36 mặc áo vàng dương tính trở lại khi sắp được về nhà

Để có kết quả chính xác, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Thuận (CDC Bình Thuận) đã lấy mẫu BN36 và gửi tới viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm khẳng định. Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho biết BN36 dương tính với COVID-19.

Trước đó, vào ngày 10/4, BN36 (64 tuổi, giúp việc cho BN34) và BN44 (bé trai 10 tuổi, con BN37) được xác định âm tính, xuất viện. Sau đó, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đã đưa hai BN này đến Trung tâm điều trị bệnh Covid-19, Bệnh viện y học cổ truyền Bình Thuận để tiếp tục cách ly 14 ngày.

Đáng chú ý, đến ngày cuối chuẩn bị về nhà thì kết quả xét nghiệm lần cuối của BN36 tại CDC Bình Thuận đã cho kết quả dương tính. Do đó, hiện BN36 đang tiếp tục được theo dõi, cách ly điều trị tại trung tâm điều trị bệnh COVID-19. Từ khi bị phát hiện nhiễm COVID-19 ngày 11/3 trước đó, BN36 chưa từng ra ngoài xã hội tiếp xúc.

Chiều ngày 24/4, Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam là 270 trường hợp. 2 bệnh nhân mới đều là du học sinh từ Nhật Bản về nước, đều được cách ly tập trung sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân thứ 269 (BN269) là nam giới, 23 tuổi, địa chỉ ở Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang. Bệnh nhân về nước trên chuyến bay VN311 ngày 22/4, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Sau đó, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân thứ 270 (BN270) là nữ giới, 22 tuổi, địa chỉ ở Đông Thắng, Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang. Bệnh nhân là du học sinh từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VN311, hạ cánh ngày 22/4 tại Sân bay Vân Đồn. Sau đó, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung ở Trường Quân sự tỉnh Thái Bình. Hiện cả hai bệnh nhân đều được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly, điều trị.

Chi Nguyễn (t/h)