Bệnh nhân số 57 người Anh xuất viện, nhiều bệnh nhân Anh khác âm tính COVID-19 lần 1

Theo TTXVN, Giám đốc BV Đa khoa TƯ Quảng Nam , ông Đinh Đạo cho hay sau 2 lần xét nghiệm vào ngày 28/3 và 1/4, mẫu bệnh phẩm bệnh nhân số 57 đều âm tính với virus. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã hợp tác tốt với các y bác sĩ, Bệnh viện cũng đã thực hiện đúng phác đồ Bộ Y tế và của ngành Y tế Quảng Nam.

Sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định, sau khi xuất viện sẽ tiếp tục tới TP Hội An cách ly 14 ngày theo quy định. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Nam điều trị thành công cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngoài bệnh nhân số 57, hiện BV đang điều trị cho 5 ca nhiễm khác, đều là người Việt Nam, hiện Sức Khỏe ổn định.

Bệnh nhân số 57 là du khách người Anh (66 tuổi), đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến Hà Nội ngày 9/3. BN57 cùng 15 du khách khác tới Hội An thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 nên đều được đưa tới BV Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam để điều trị, cách ly.

Theo Tiền phong, cũng trong chiều 5/4, PGĐ Bệnh viện Trung ương Huế Nguyễn Thanh Xuân cho hay hai bệnh nhân người Anh đang được điều trị tại Trung tâm cách ly đã có kết quả âm tính với COVID-19 lần 1.

Bệnh nhân số 30 từng đi chung chuyến bay với BN17, lưu trú ở Hà Nội, rồi đi tới Hải Phòng và đáp máy bay từ sân bay Nội Bài đến Huế. Đến ngày 8/3/2020, bệnh nhân nhập viện cách ly cùng chồng tại Trung tâm cách ly Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2). Chồng của BN30 là BN49 đã được chữa khỏi COVID-19, đang tạm lưu trú tại một resort ở Huế chờ vợ khỏi bệnh.

Bệnh nhân số 31 là du khách bay cùng chuyến bay với BN17, hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Sau đó, bệnh nhân đến Quảng Nam, được đưa đi cách ly và xác định dương tính với virus corona chủng mới. Đến ngày 10/3, bệnh nhân được chuyển từ Quảng Nam ra Trung tâm cách ly Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Dự kiến trong 24h tới, hai bệnh nhân trên sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm lần 2 liên quan đến việc điều trị COVID-19

Việt Nam có 241 ca nhiễm COVID-19

Chi Nguyễn (t/h)