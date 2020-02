Bệnh nhân Trung Quốc nhiễm virus corona đầu tiên đã được xuất viện

Trước đó, anh Li Zichao lây bệnh từ cha của mình là ông Li Ding (66 tuổi) sống tại Vũ Hán, sang Việt Nam hôm 13/1. Hai vợ chồng ông Li Ding sang Việt Nam rồi trú tại Hà Nội tới 16/1 đến ngày 17/1, di chuyển bằng máy bay đến Nha Trang (Khánh Hòa).

Bệnh nhân Li Zichao được Bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện sáng 4/2. Ảnh: Duyên Phan

Cùng lúc này, anh Li Zichao từ Long An ra Nha Trang gặp cha mẹ. Từ ngày 17/1, ông Li Ding đã có dấu hiệu sốt, mệt mỏi, ho nhiều. Cả gia đình ở chung phòng khách sạn tại Nha Trang tới ngày 19/1 rồi di chuyển bằng tàu hỏa về TP.HCM.



Ngày 20/1, sau khi ở TP.HCM, gia đình ông Li đã đón taxi về Long An nơi người con đang sinh sống. Cùng ngày anh Li Zichao nhận thấy các triệu chứng tương tự người cha như sốt bất thường, không kèm ho, không sổ mũi, không đau họng, không đau đầu, không đau nhức cơ.

Đến ngày 22/1, dấu hiệu bệnh ngày càng xấu đi, hai cha con đã đến Bệnh viện huyện Bình Chánh (TPHCM) và được tư vấn đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khai thác tiền sử đi về từ vùng dịch, các bác sĩ BV Chợ Rẫy đã cho lấy mẫu bệnh phẩm hai cha con và xác định dương tính với virus corona.



Sau 14 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân Li Zichao tiến triển tốt. Xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính với virus corona.

Sáng 4/2, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao giấy xuất viện cho bệnh nhân Zichao (28 tuổi, Trung Quốc) hoàn toàn khỏi bệnh.



Về phần người cha, ông Li Ding vẫn đang trong quá trình theo dõi và đang ở thể trạng sức khoẻ tốt. Kết quả xét nghiệm lần thứ nhất đã âm tính với virus corona. Bệnh viện đang chờ kết quả xét nghiệm những lần sau và dự kiến bệnh nhân sẽ sớm được xuất viện.

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vắc xin phòng bệnh. Hiện tại các nước có bệnh nhân nhiễm virus corona chỉ tập trung điều trị nhằm làm giảm các triệu chứng và phục hồi thể trạng.

Mới đây nhất, Bộ Y tế Thái Lan công bố kết hợp thuốc trị cúm oseltamivir với thuốc chống HIV gồm lopinavir, ritonavir điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona cho hiệu quả nhanh chỉ trong 48 giờ.

Các quốc gia trên thế giới đang chạy đua trong việc nghiên cứu virus này và tìm ra phương thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vắc xin phòng bệnh trong thời gian tới.

Kinh nghiệm điều trị virus corona của bác sĩ BV Chợ Rẫy. Video: Zing.vn