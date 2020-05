Bệnh nhân xơ gan nặng hồi phục thần kỳ nhờ lá gan của người chết não được vận chuyển từ Bắc vào Nam

Báo Giao Thông dẫn lại thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (ĐPGTQG) cho biết, tối qua cán bộ Trung tâm đã thực hiện một ca điều phối 2 lá gan của một người cho chết não từ Hà Nội tới TP. Hồ Chí Minh để ghép cho một bệnh nhân xơ gan nặng.



Được biết, ca ghép gan đã được tiến hành xuyên đêm, đến 7h sáng nay (19/5) mới kết thúc. Kết quả ban đầu, lá gan đã hoạt động trở lại ngay trong cơ thể mới.

Ca ghép gan được tiến hành xuyên đêm.



Sau khi tra cứu danh sách chờ ghép gan, các bác sĩ phát hiện một người bệnh đang điều trị ở TP. HCM có những chỉ số miễn dịch và sinh hóa phù hợp với người hiến tạng. Do đó, lá gan của người cho chết não đã được vận chuyển từ Bắc vào Nam ngay trong đêm.

Điều phối chuyển tạng hiến từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh.

Các ca vận chuyển mô/tạng ngày càng được Trung tâm tính toán sát giờ và vận chuyển kịp thời hơn, từ đó tạo điều kiện cho các ca ghép tạng được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Đến nay, chưa có lần điều phối tạng bằng đường hàng không nào bị chậm trễ so với "thời gian vàng" của việc bảo quản nội tạng được hiến tặng.



Các chuyến bay vận chuyển mô/tạng của Việt Nam hiện đều do hãng hàng không nhân ái Vietnam Airlines hỗ trợ.

