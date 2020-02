Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam được điều trị COVID-19 như thế nào?

Sáng ngày 20/2, Bệnh viện Nhi trung ương thông báo đã điều trị thành công và cho bệnh nhi N.G.L. (3 tháng tuổi, trú tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) xuất viện.

Trước đó, bé L. được xác định nhiễm COVID-19 từ ngoại là P.T.B. – người từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 ngày 22/1. Hai mẹ con cháu L. đã ở nhà bà ngoại từ 26/1 đến 29/1.

Theo các bác sĩ, trước khi vào viện 5 ngày, cháu L. quấy khóc nhiều, chảy nước mũi, ho húng hắng, khò khè nhẹ, sốt 37,4 độ C, khó thở… Bệnh nhi được khám và cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà (huyện Bình Xuyên). Sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh dịch tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy mẫu bệnh phẩm dịch mũi họng gửi Viện sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Mẫu bệnh xác định, bé L. dương tính với COVID-19. Bệnh nhi được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương ngày 11/2.

Bệnh nhi nhỏ nhất Việt Nam đã khỏi bệnh và được xuất viện

Chia sẻ về quá trình điều trị của bệnh nhi, TS Nguyễn Văn Lâm – trưởng khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới Trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi L. nói: “Chúng tôi đã dựa trên phác đồ hướng dẫn điều trị bệnh nhân COVID-19 cập nhật từ Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)”.

“Chúng tôi sử dụng những thuốc căn bản để điều trị cho cháu bao gồm cả chăm sóc về tinh thần, thân thể, hỗ trợ dinh dưỡng và tăng cường miễn dịch cho cháu. Đồng thời, có những biện pháp cách ly tránh lây chéo từ con sang mẹ, từ môi trường vào cơ thể gây bệnh thêm cho cháu”, bác sĩ Lâm nói thêm.

Còn theo GS.TS Lê Thanh Hải, khi nhận kết quả xét nghiệm, các bác sĩ có trao đổi chuyên môn và nhận định, đây là ca bệnh nhỏ tuổi, để đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc, cách ly tốt hơn nên đã chuyển đến Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (bệnh viện Nhi trung ương) để điều trị.

Các bác sĩ bệnh viện Nhi thông báo về tình hình bệnh nhi nhỏ nhất dương tính với COVID-19

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, ban lãnh đạo và các bác sĩ ở Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiện đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) đã hội chẩn, chẩn đoán và đưa ra liệu pháp điều trị phù hợp. Cháu bé được đưa vào phòng bệnh cách ly đạt tiêu chuẩn, đảm bảo không lây nhiễm ra ngoài môi trường, không lây nhiễm cho cán bộ y tế… Đồng thời, bệnh viện cử 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng để thay phiên chăm sóc 2 mẹ con bệnh nhi. 4 nhân viên y tế đó cũng được cách ly ở khu vực lưu của bệnh viện.



Đến ngày 13/2 thì cháu bé không sốt, còn ho, có đờm, không khó thở, tim phổi bình thường, đại tiểu tiện bình thường. Từ ngày 14 đến 17/2, tình trạng ổn định. Bệnh viện cũng lấy mẫu dịch phẩm để gửi về Viện dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lần 2 (14/2) và lần 3 (17/2) đều cho âm tính với COVID-19.

“Sau 2 lần xét nghiệm cháu bé đều âm tính với virus corona , có thể xác định nguồn virus trong cơ thể đã không còn. Cháu bé và mẹ được về địa phương để tiện chăm sóc cháu và các sinh hoạt khác nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Y tế địa phương”, TS. Hải nói.

Các bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới đã được điều trị khỏi bệnh

Nga Đỗ (t/h)