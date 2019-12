Bệnh tay chân miệng bùng phát tại các tỉnh phía Nam, nguyên nhân do thói quen dễ bị bỏ qua

Thực tế tại Bệnh viện Nhiệt đới khảo sát, tới 64% bà mẹ không rửa tay trước khi cho trẻ ăn. Thực tế không ít bà mẹ không chú trọng dạy con trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh cho bản thân ngay từ nhỏ, từ việc đơn giản như rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn sau khi chơi, sau khi vệ sinh và trước khi ăn.



Theo bác sĩ Khanh, bệnh tay chân miệng do siêu vi trùng đường ruột gây ra với biểu hiện chính là các mụn nước nổi ở vùng tay, chân, miệng. Bệnh có khả năng lây lan rất nhanh qua đường tiếp xúc.



Trẻ có thể bị lây bệnh khi hít phải nước bọt của trẻ bệnh bắn ra không khí khi nói chuyện, ho, hắt hơi. Vi trùng gây bệnh cũng có thể tồn tại trên đồ chơi, sàn nhà hay các vật dụng sinh hoạt của trẻ. Chỉ cần sờ chạm đồ dùng bị dính nước bọt, chất tiết mũi họng của trẻ là có thể nhiễm bệnh mà không hay biết. Đặc biệt, bệnh còn lây cho trẻ qua bàn tay của người chăm sóc trẻ.



Virus xâm nhập qua niêm mạc hay hệ hệ tiêu hóa tấn công và hệ hạch bạch huyết. Chúng mất thời gian từ 3-6 ngày để ủ bệnh sau đó gây ra các tổn thương ở da, niêm mạc. Trẻ mắc bệnh tay chân miệng sẽ có các biểu hiện sốt, đau họng, chảy nước bọt liên tục, biếng ăn hoặc bỏ ăn, khó ngủ, quấy khóc, run chi, giật mình nhiều một cách bất thường. Niêm mạc miệng và tay chân xuất hiện các nốt bọng nước có đường kính 2-3 mm. Khi các nốt này vỡ ra hình thành các vết loét rất nhanh khiến trẻ bị tăng tiết nước bọt, đau đớn khi ăn.

Ở lòng bàn tay và lòng bàn chân còn xuất hiện các bóng nước từ 2-10 mm, màu xám, hình bầu dục. Ngoài ra, một số trường hợp không điển hình xuất hiện bóng nước rất ít xen kẽ với những hồng ban, hoặc chỉ biểu hiện hồng ban, không có biểu hiện bóng nước hay chỉ có biểu hiện loét miệng đơn thuần.



Bệnh tay chân miệng diễn biến rất nhanh và có thể gây ra nhiều biến chứng, trong đó nguy hiểm như viêm màng não, viêm màng liệt mềm cấp, viêm cơ tim, phù phổi cấp. Các biến chứng phối hợp với nhau sẽ càng nguy kịch hơn và diễn tiến rất nhanh có thể tử vong trong 24 giờ.



Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo, biến pháp phòng chống tay chân miệng hiệu quả là rửa tay cho trẻ nhiều lần trong ngày bằng xà phòng và nước sạch. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa bát. Không để trẻ mút tay, đưa đồ chơi lên miệng.



Bản thân người lướn chăm sóc trẻ cũng phải rửa tay nhiều lần trong ngày, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và sau khi vệ sinh cho trẻ. Thường xuyên vệ sinh đồ chơi, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường hoặc chloraminB.



Các bước rửa tay đúng cách như sau: Làm ướt tay bằng nước sạch rồi thoa xà bông hoặc nước rửa tay. Chà tất cả các bề mặt của hai bàn tay ít nhất 20 giây. Cuối cùng, rửa sạch lại tay với nước và lau khô bằng khăn sạch (hoặc sử dụng máy sấy không khí).



