Bệnh ung thư chưa phải là chấm hết

Lương y Nguyễn Đình Mạnh đang châm cứu cho bệnh nhân

Chúng tôi đến thăm anh vào một ngày đầu xuân Canh Tý 2020. Lương y Nguyễn Đình Mạnh vui vẻ tiếp chuyện và chia sẻ: “Tôi đã được tiếp xúc với thuốc nam từ nhỏ. Vì mẹ tôi từng bị bệnh ung thư vòm họng và gia đình tôi cũng có nghề y 6 đời”. Lương y Đình Mạnh cho biết anh rất đam mê với nghề thuốc nam và luôn không ngừng học hỏi.



Được biết, sau khi học xong phổ thông, Nguyễn Đình mạnh đã theo học ngành công an và được công tác tại Bộ Công An. Nhưng do hoàn cảnh gia đình và niềm đam mê với các cây lá thuốc nên anh đã xin ra ngành và chuyển ra làm cho rất nhiều công ty cũng như được giữ nhiều trọng trách. Nhưng cuối cùng anh lại bén nhân duyên với ngành y vì niềm đam mê với nghề gia truyền.

Năm 2010, Nguyễn Đình Mạnh mở công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất biển quảng cáo, cung cấp các mặt hàng về ngành da thật, buôn bán ô tô. Năm 2015 công ty của anh đứng top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất việt nam và anh cũng đón nhận bằng doanh nhân trẻ thủ đô Hà Nội… song hành với thời điểm đó bất cứ đâu nghe có thầy thuốc nam giỏi là anh đều tìm tới để theo học hỏi và tích lũy kiến thức y học cho mình. Hiện nay mảng công ty anh tạm thời làm chậm xuống để tập chung cho sự nghiệp đam mê của mình là khám chữa bệnh.



Sau nhiều năm học hỏi và tu luyện, anh đã nghiên cứu ra rất nhiều bài thuốc hỗ trợ chữa cho bệnh ung thư và nhiều bệnh nan y khác đạt hiệu quả rất cao.

Trả lời câu hỏi của PV, anh có nhớ hết các bệnh nhân đã được anh cứu sống từ căn bệnh ung thư quái ác và các bệnh nan y khác, lương y Nguyễn Đình Mạnh nói: “Nhiều lắm, nhớ làm sao hết. Nhiều người bệnh đến với tôi trong hoàn cảnh “thập tử, nhất sinh”, bệnh viện trả về, thậm chí có bệnh nhân đã được gia đình chuẩn bị hậu sự. Trong số đó có nhiều bệnh nhân uống thuốc của tôi, không những đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” mà bệnh tình thuyên giảm hẳn, khỏe mạnh trở lại, số nặng quá thì cũng kéo dài được tuổi thọ và giảm được những cơn đau hành hạ của bệnh tật”.





Lương y Nguyễn Đình Mạnh đang kiểm tra thuốc tại kho



Mặc dù anh không nhớ hết, nhưng trong các bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về, gia đình đã lo hậu sự, nhưng sau khi đến với anh họ đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, bệnh tình thuyên giảm có ông Lê hữu Vinh, ở thành phố Hồ chí Minh, ông bị ung thư gan; bà Hoàng thị Lan ở tỉnh Thanh Hóa bị ung thư vú di căn lên não; chị Lê Thị Hồng ở Nam Định, bị ung thư đại tràng; ông Thuận ở Đồng Nai bị ung thư Mặc dù anh không nhớ hết, nhưng trong các bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về, gia đình đã lo hậu sự, nhưng sau khi đến với anh họ đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, bệnh tình thuyên giảm có ông Lê hữu Vinh, ở thành phố Hồ chí Minh, ông bị ung thư gan; bà Hoàng thị Lan ở tỉnh Thanh Hóa bị ung thư vú di căn lên não; chị Lê Thị Hồng ở Nam Định, bị ung thư đại tràng; ông Thuận ở Đồng Nai bị ung thư dạ dày



Ông Vinh ở thành phố Hồ chí Minh cho biết, năm 2015, ông thấy triệu chứng đau bụng nhiều ngày, bụng chướng to và đi khám tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh thì đã bị ung thư gan giai đoạn cuối, tại đây ông được chữa trị. Song bệnh tình không thuyên giảm, đã xạ trị và truyền hóa chất được 4 mũi nhưng Ông Vinh ở thành phố Hồ chí Minh cho biết, năm 2015, ông thấy triệu chứng đau bụng nhiều ngày, bụng chướng to và đi khám tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh thì đã bị ung thư gan giai đoạn cuối, tại đây ông được chữa trị. Song bệnh tình không thuyên giảm, đã xạ trị và truyền hóa chất được 4 mũi nhưng Sức Khỏe không thể đáp ứng nên không thể điều trị được nữa, bác sỹ cũng nói với gia đình là xác định lo hậu sự. Thế nhưng may phúc được người giới thiệu, ông Vinh được lương y Nguyễn Đình Mạnh cứu chữa và bệnh tình của ông Vinh đã thuyên giảm và khỏe mạnh trở lại bình thường cho đến nay.



“Nhờ trời phật và phúc tổ tiên còn lớn! Từ cõi chết trở về đến nay đã được hơn 5 năm, hiện sức khỏe tôi ổn định và làm việc bình thường. Lương y Nguyễn Đình Mạnh là ân nhân của tôi” - ông Vinh xúc động nói.



Theo lương y Nguyễn Đình Mạnh, để có được thang thuốc hiệu quả phải chế biến đúng quy trình, quy chuẩn, mỗi một bệnh thì vị thuốc sẽ được chế biến khác nhau; thảo dược lấy về được chế biến ngay, không được dùng chất bảo quản. “Hiện kho thuốc của tôi có khoảng 300 loại thảo dược để chế biến các thang thuốc. Tất cả các loại thảo dược đều không dùng chất bảo quản, và đặc biệt toàn bộ thảo dược đều là các cây thuốc lá nam được lấy từ các vùng núi của Việt Nam. Ngoài ra một số cây đặc biệt thì do chính gia đình trồng”, anh Mạnh cho biết.



Theo lương y Nguyễn Đình Mạnh, để phòng ngừa các bệnh hiểm nghèo phải thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, uống ít bia, rượu, thường xuyên tập luyện Theo lương y Nguyễn Đình Mạnh, để phòng ngừa các bệnh hiểm nghèo phải thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, uống ít bia, rượu, thường xuyên tập luyện thể dục , thể thao.



Ngày càng có nhiều bệnh nhân đến với lương y Nguyễn Đình Mạnh. Ngoài những bài thuốc hiệu nghiệm, anh còn điều trị bằng các phương pháp đông Tây y kết hợp để chữa nhiều chứng bệnh khác như: Châm cứu, bấm huyệt, tác động cột sống,… là cả tấm lòng bao dung rộng lượng của người thầy thuốc. Hàng tháng anh luôn trích một khoản tài chính từ mảng kinh doanh của công ty để hỗ trợ cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đến với anh, anh đều cắt thuốc miễn phí, thậm chí anh còn nuôi cơm ăn và cho cả tiền đi xe, đi tàu. Đến thời điểm này, bệnh nhân của anh gần như trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao.





Thuốc được phơi khô và đang được đóng thùng bảo quản

Ở tuổi tầm 40 vừa là chủ một doanh nghiệp kinh doanh khá ổn định, song lương y Nguyễn Đình Mạnh lại muốn rút dần về làm ngành y và mong muốn chữa cho nhiều người khỏi bệnh. Đặc biệt là những người nghèo, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Anh chia sẻ sẽ cố gắng khoảng 5-7 năm nữa anh sẽ xây dựng một khu hệ sinh thái chữa bệnh, ở đó người bệnh khi đến đều được ăn ở miễn phí.

Chia tay người thầy thuốc trẻ có tâm huyết hết lòng vì người bệnh, chúng tôi cầu chúc cho anh có được sức khỏe tốt công việc kinh doanh của công ty phát đạt để anh có điều kiện tiếp tục sự nghiệp chữa bệnh cứu người và công tác từ thiện.

Địa chỉ Lương y - Nguyễn Đình Mạnh: Khu LK, tổ 7, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0988 308 581