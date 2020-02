Bị viêm đại tràng, đâu là cách chữa trị dứt điểm và hiệu quả nhất?

Hiểu đúng về viêm đại tràng và viêm đại tràng mạn tính



Đại tràng là phần cuối của đường ống tiêu hóa trong cơ thể, có nhiệm vụ hấp thụ nước từ muối khoáng và thức ăn, cùng với sự phân hủy của các vi khuẩn giúp tạo bã thức ăn thành phân. Qúa trình sau đó, đại tràng sẽ co bóp và bài tiết phân qua trực tràng. Khi bị viêm đại tràng có nghĩa là ở ruột già sẽ có các ổ viêm loét, là nơi cư trú của các hại khuẩn, lúc này tỉ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn bị mất cân bằng, số lượng lợi khuẩn giảm đi và hại khuẩn tăng lên rất mạnh.

Về viêm đại tràng mạn tính, nó là quá trình viêm nhiễm gây tổn thương khu trú hoặc lan tỏa ở niêm mạc đại tràng với các mức độ khác nhau. Nhẹ thì niêm mạc kém bền vững và dễ cháy máu. Nặng hơn lá xuất hiện các vết loét, sung huyết và xuất huyết, thậm chí có thể có những ổ áp-xe nhỏ.

Viêm đại tràng là căn bệnh khó chữa dứt điểm, cần kiên trì và điều trị tích cực

Chứng viêm địa tràng mạn tính lại được chia thành 2 nhóm, gồm: Viêm đại tràng mạn tính có nguyên nhân và không rõ nguyên nhân.

Đối với bệnh viêm đại tràng mạn tính có nguyên nhân, nó thường xuất hiện sau viêm đại tràng cấp tính do nhiễm trùng, nhiễm nấm và nhiễm độc nhưng không được điều trị dứt điểm.

Còn bệnh viêm đại tràng mạn tính không rõ nguyên nhân, bệnh thường gặp viêm đại tràng mạn tính không đặc hiệu.





Để gây ra viêm đại tràng mạn tính là do các nguyên nhân:

Nhiễm các loại vi trùng gây bệnh đường ruột như Shigella, Salmonella…; Nhiễm các loại ký sinh trùng giun đũa, giun kim, giun tóc. Bên cạnh đó là chế độ ăn uống không điều độ hoặc các thức ăn gây kích thích, làm tổn thương niêm mạc ruột. Triệu chứng táo bón kéo dài.





Các dấu hiệu chứng tỏ bạn đang bị viêm đại tràng cấp

Thường xuyên đau bụng, dọc khung đại tràng, thường là nửa khung đại tràng trái và hai hố chậu. Cảm giác đau quặn từng cơn, đau đi đau lại nhiều lần, âm ỉ. Sau khi đi tiêu thì đỡ đau.

Rối loạn đi tiêu, bệnh biểu hiện rất đa dạng, chủ yếu là đi tiêu phân lỏng nhiều lần trong ngày, hay mót rặn, phân có thể có nhầy hay có máu hoặc bị táo bón nhưng có kèm nhầy mũi, đôi khi xen kẽ giữa táo bón với tiêu phân lỏng.

Hay mệt mỏi, ăn uống kém, chán ăn, ngủ không ngon giấc, đầy bụng, giảm trí nhớ, tính tình thay đổi, hay cáu gắt, lo lắng thái quá. Nếu nặng thì thể trạng gầy sút, hốc hác.

Bụng trướng hơi, khu trú dọc khung đại trắng, người bệnh luôn cảm thấy căng tức bụng rất khó chịu.





Viêm đại tràng có chữa khỏi được không?

Theo bài viết của bác sĩ Hồ Văn Cưng trên báo Sức khỏe đời sống, viêm đại tràng là căn bệnh rất khó điều trị dứt hắn. Nguyên tắc chung là điều trị nội khoa với phương châm kiên trì, toàn diện, bao gồm các giải pháp như lựa chọn chế độ ăn uống, chế độ làm việc và sinh hoạt phù hợp.

Cũng tùy theo bệnh trạng cụ thể mà sử dụng thuốc phù hơp, để loại trừ nguyên nhân gây bệnh như: Sử dụng kháng sinh để chống nhiễm trùng, chống nhiễm nấm, chống ký sinh trùng, thuốc giảm đau và chống co thắt, tiêu chảy, chống loạn khuẩn,...





Các nguyên tắc điều trị và phòng ngừa

Người bệnh viêm đại tràng không nên ăn các loại thực phẩm còn tươi sống như: Rau sống, nem chua, tiết canh, lòng heo, gỏi cá,... và giữ gìn vệ sinh môi trường sống cũng là điều cần thiết.

Tránh stress, căng thẳng kéo dài và lo lắng thái quá sẽ gây trầm cảm và dẫn đến giảm nhu động ruột, hãy tạo cho tinh thần thoải mái, vui vẻ, lành mạnh. Bên cạnh đó, nên chịu khó vận động, thể dục thể thao, uống nhiều nước bằng cách lấy lòng bàn tay xoa nhẹ quanh vùng thượng vị - rốn theo chiều kim đồng hồ mỗi ngày vài lần để kích thích làm tăng nhu động ruột.

Xây dựng chế độ ăn hợp lý

Nên ăn các thực phẩm như: Gạo, khoai tây, thịt nạc, cá, sữa đậu nành, tăng cường nhiều chất xơ: rau xanh, củ quả, trái cây, nhất là những loại giàu kali: chuối, đu đủ… để giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Hạn chế sữa, nem rán, thịt mỡ, đậu đen, hành sống, không nên dùng các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, cà phê, các chất chua cay và những thức ăn chiên vì sẽ gây khó tiêu. Nên ăn nhẹ, chia làm nhiều bữa, tốt nhất là không nên ăn quá nhiều vào buổi tối.

Người viêm đại tràng hạn chế ăn đồ ăn sống và bổ sung chất đạm cũng như hạn chế chất béo

Người viêm đại tràng có thể ăn trứng nhưng nên xem nó như là món ăn nhẹ, bữa phụ và không nên ăn quá nhiều. Bạn có thể luộc, hấp tùy thích.

Và quan trọng, người viêm đại tràng phải đảm bảo nguyên tắc ăn uống đủ thành phần các chất dinh dưỡng như: đảm bảo 1g chất đạm cho mỗi kg cân nặng mỗi ngày, 30 - 35 kcal cho mỗi kilôgam cân nặng mỗi ngày và nên hạn chế chất béo, ăn không quá 15g mỗi ngày, đồng thời phải cung cấp đầy đủ nước, muối khoáng và các vitamin.

Các phương thuốc dân gian được dùng chữa viêm đại tràng

Chứng viêm đại tràng có thể chữa trị bằng thuốc tây và thuốc nam. Đối với viêm đại tràng ở mức độ nhẹ, người bệnh có thể áp dụng các bài thuốc dân gian thường hay sử dụng như dưới đây:

Củ riềng chữa viêm đại tràng: Củ riềng có tính cay ấm, giúp ôn trung tán hàn, làm ấm tỳ vị và chống nôn chỉ tả vô cùng hiệu quả. Dùng 20g lá lốt và 20g riêng tươi thái nhỏ, hãm nước uống hàng ngày.

Nghệ vàng: Nghệ chứa hàm lượng Curcumin cao. Không thể bàn cãi, nó được xem là "thần dược" dùng để chữa đau dạ dày và viêm đại tràng được nhiều người tin dùng. Dùng nghệ tươi rửa sạch, gọt vỏ và giã nát, chắt lấy nước rồi pha thêm 3 thìa mật ong vào uống.

Phương thuốc chữa viêm đại tràng từ nghệ được khá nhiều người tin dùng

Quả sung: Dùng khoảng chục quả sung bánh tẻ, hầm nhừ cùng với ruột già lợn rồi ăn trong ngày. Mỗi tuần ăn 2 lần để giảm triệu chứng.



Lá ổi: Với tình trạng tiêu chảy do viêm đại tràng, việc nhai vài búp ổi non sẽ giúp tạo khuôn phân rất tốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng lá ổi sắc lấy nước uống hàng ngày.

Một số điều trong chế độ ăn uống người viêm đại tràng cần lưu ý:

Trường hợp bị táo bón nên giảm các chất béo, tăng chất xơ, chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ.

Nếu bị tiêu chảy, không được ăn chắt xơ để thành ruột không bị tổn thương, không ăn rau sống, trái cây khô hay đóng hộp. Ăn trái cây tươi nhớ gọt vỏ hoặc có thể xay nhuyễn.



Nói không với các chất kích thích như cà phê, chocolate, trà,...



Nên hạn chế các sản phẩm từ sữa bởi trong sữa có đường, gây khó tiêu và chất đạm của sữa có thể gây Dị ứng , nên thay bằng sữa đậu nành.

Tránh ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ, chiên xào.



Tránh sử dụng các loại thuốc kháng viêm, giảm đau như: Aspirin, Ibuprofen, Naprosyn, Voltaren, Feldene… vì chúng có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết.

