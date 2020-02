Bệnh viêm đại tràng có lây nhiễm không?

Nguyên nhân gây bệnh viêm đại tràng

Theo chuyên gia, căn bệnh viêm đại tràng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như:





Nhiễm trùng

Đó là khi vi khuẩn tấn công làm ruột kết bị nhiễm trùng, gây tiêu chảy và mất nước nghiêm trọng. Khi người viêm đại tràng sử dụng kháng sinh để tiêu diệt loại vi khuẩn này sẽ vô tình gây ra tình trạng loạn khuẩn ruột và dần hình thành vết loét ở đại tràng.

Thiếu máu cục bộ

Là khi động mạch cung cấp cho đại tràng bị hẹp xoắn ruột, xơ vữa động mạch, thoát vị…, khiến một phần đại tràng bị kẹt bên trong "điểm yếu" của thành bụng, dẫn đến thiếu máu và tạo ổ viêm.

Do bệnh lý

Có thể do bạn bị viêm đại vi thể hay viêm ruột, gây ra tình trạng viêm đại đại tràng.





Do thực phẩm

Bạn tiêu thụ chứa các chất hóa học, chất bảo quản, đồ ăn tanh, sống, hút thuốc lá và uống nhiều rượu bia… là nguyên nhân khiến lớp niêm mạc đại tràng bị phá hủy trầm trọng.





Do lạm dụng thuốc kháng sinh

Khi lạm dụng kháng sinh, nó có thể tiêu diệt hết lợi khuẩn, làm suy giảm hệ miễn dịch và gây ra viêm.





Nhận biết các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng

Thông thường, khi bị viêm đại tràng sẽ có các dấu hiệu nhận biết sau:





Rối loạn tiêu hóa

Đây là dấu hiệu thường thấy của người mắc bệnh đại tràng. Trong trường hợp này, bạn đi ngoài khi phânphân lỏng, khi táo bón . Phân không thành khuôn như người thường mà thường nát, đi nhiều lần trong một ngày.





Đau bụng, đau dọc khung đại tràng

Mắc bệnh viêm đại tràng bạn sẽ thường xuyên bị các cơn đau bụng "hỏi thăm". Những cơn đau âm ỉ ở hố chậu trái, phải và đau dọc khung đại tràng. Có một vài trường hợp đau tăng sau khi ăn số còn lại đau sau lúc đói hoặc đau sau khi đại tiện.





Bị chướng bụng, đầy hơi

Bạn có cảm giác bụng căng tức, khó chịu, có thể xuất hiện chảy máu trực tràng, phân có lẫn nhày.





Đại tràng có phải là căn bệnh lây nhiễm?

Trước thắc mắc, liệu viêm đại tràng có phải là bệnh lây nhiễm, theo nghiên cứu từ các chuyên gia cho biết: Bệnh viêm đại tràng do amip, lậu hay AIDS gây nên thì hoàn toàn có thể lây nhiễm qua quan hệ tình dục, dùng chung bơm kim tiêm.

Thế nhưng, trên thực tế có rất ít người mắc phải bệnh đại tràng do lây nhiễm, vì đại tràng không phải là bệnh lý có khả năng lây nhiễm qua tiếp xúc trong môi trường sống.





Thực đơn hợp lý cho người viêm đại tràng

Theo tư vấn của PGS.TS Trần Minh Đạo trên báo Suckhoedoisong.vn, việc thay đổi chế độ dinh dưỡng là một yếu tố quan trọng trong việc điều trị bệnh viêm đại tràng.

Người viêm đại tràng cần ăn đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, gồm 1g/1kg chất đạm (protein) mỗi ngày. Bổ sung 30-35kcal/kg/ ngày tuỳ thể trạng mỗi người để duy trì nâng lượng.

Nên ăn các món rau luộc hay hấp

Hạn chế ăn chất béo và ăn không quá 15g mỗi ngày. Uống đủ nước, muối khoáng và các vitamin.

Trường hợp bị táo bón nên giảm chất béo, tăng cường chất xơ, đặc biệt là dưới dạng hoà tan như pectin, insulin… Khi ăn chia làm nhiều bữa nhỏ, tầm hơn 2 tiếng lại ăn 1 bữa.

Trường hợp bị tiêu chảy, bạn tránh hẳn chất xơ dạng không tan như cellulose để thành ruột khỏi bị cọ xát. Không nên ăn rau sống, trái cây khô, trái cây đóng hộp. Khi ăn trái cây tươi thì phải gọt bỏ vỏ, kể cả nho. Để tốt cho đường ruột, có thể ăn trái cây xay như chuối, táo.

Nói không với các chất kích thích thần kinh như cà phê, sôcôla, trà… Nên ăn các món hấp, luộc thay vì các món xào, rán, sốt.





Bị viêm đại tràng không nên dùng các chất kích thích





Ăn nhiều gạo, khoai tây, thịt nạc, cá nạc, sữa đậu nành, sữa không có lactose, các loại rau xanh nhiều lá như rau ngót, rau muống, rau cải.

Các thực phẩm không nên ăn như trứng, sữa, nem rán, thịt mỡ, đậu đen, hành sống, rượu, bia, cà phê, nước ngọt có ga vì các loại thực phẩm này gây đầy hơi, trướng bụng.





Các thực phẩm có nhiều lactose như sữa, nhiều đường như quả ngọt, mật ong, nhiều sorbitol thường có trong bánh kẹo ngọt bệnh nhân có biểu hiện kém hấp thu các loại đường này. Vì thế, ăn vào sẽ gây trướng bụng, đầy hơi và tiêu chảy.

Như vậy, với những thông tin trên đây, quý độc giả có thể phần nào yên tâm vì bệnh viêm đại tràng không dễ lây nhiễm. Tuy nhiên cũng không vì thế mà bạn chủ quan, nên giữ gìn vệ sinh và từ bỏ các thói quen gây hại.

Your browser does not support HTML5 video.

Người bị viêm loét đại tràng nên ăn gì

Xem thêm: Viêm đại tràng ở phụ nữ mang thai: Dấu hiệu nhận biết và cách xử lý



Minh Tú (t/h)