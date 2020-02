Điểm mặt 6 loại thực phẩm người viêm đại tràng tuyệt đối tránh, kẻo bệnh trở nặng

Khi bị viêm đại tràng , người bệnh cần chú trọng hơn trong vấn đề ăn uống, bởi các loại thực phẩm dinh dưỡng mà người bệnh nạp vào cơ thể hằng ngày sẽ có tính hỗ trợ, giúp cho quá trình điều trị trở nên hiệu quả hơn.

Bên cạnh những món ăn được khuyên có lợi, tốt cho Sức Khỏe người bệnh cũng có không ít những thực phẩm, người bệnh viêm đại tràng nên kiêng sử dụng. Dưới đây, Báo SKCĐ xin giới thiệu đến quý độc giả 5 loại thực phẩm tuyệt đối tránh, với bệnh nhân viêm đại tràng.





6 loại thực phẩm người viêm đại tràng cần tránh

Thức ăn nhiều dầu, mỡ

Thực phẩm nhiều dầu mỡ không tốt cho người viêm đại tràng

Các thực phẩm chiên, rán nhiều dầu mỡ như pate, xúc xích, lạp xưởng, các loại nước sốt,... không tốt cho người viêm đại tràng. Chúng là những thức ăn gây khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng, dễ gây tiêu chảy. Nên sử dụng các loại thịt nạc được chế biến dưới dạng xay, vo thành viên, nước sốt thịt hoặc thịt cắt lát sẽ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn.





Loại bỏ các chất xơ không tan và những đồ ăn cứng

Các loại ngũ cốc nguyên hạt cứng không phải là thực phẩm tốt cho bệnh viêm đại tràng

Các đồ ăn cứng, nhiều chất xơ khi ăn vào cũng là tác nhân khiến bạn bị đầy hơi, chướng bụng.Nguy hiểm hơn, khi những món ăn này đi vào đến đại tràng sẽ gây cọ xát khiến niêm mạc bị tổn thương thêm và làm bệnh viêm đại tràng trở nên nặng hơn. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như ngô, đậu,... hành củ, dứa, hoa quả sấy khô,... chứa nhiều chất xơ, người bệnh viêm đại tràng không nên ăn.





Các thực phẩm nhiều đường

Những người bị viêm đại tràng nên hạn chế uống sữa tươi, đồ ăn nhiều đường, mật ong, bánh kẹo ngọt, socola… bởi chúng thường gây đầy bụng, khó tiêu.





Thực phẩm lên men

Các thực phẩm chua, lên men như dưa muối, giấm, hành muối, cà muối và các gia vị cay nóng luôn là thực phẩm có hại cho đại tràng. Những món ăn này gây kích thích mạnh lên thành ruột, làm các vết loét thêm tổn thương và khiến các triệu chứng viêm đại tràng càng thêm nghiêm trọng.





Hạn chế các chất kích thích

Người bệnh viêm đại tràng nên tập cho mình thói quen ăn uống lành mạnh, hạn chế những chất kích thích như trà, cà phê, rượu bia, nước ngọt, đồ uống có ga.

Hạn chế dùng các chất kích thích

Bia rượu nếu sử dụng nhiều, thường xuyên sẽ tác động mạnh vào đường ruột, khiến nhu động ruột của ống tiêu hóa bị rối loạn, lớp nhầy bảo vệ niêm mạc đại tràng mất tác dụng, gây rối loạn cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột, làm thay đổi quá trình sinh hóa tái hấp thu và đào thải ở đại tràng.

Bên cạnh đó, cà phê, nước ngọt có ga cũng chứa nhiều chất kích thích làm cho người bệnh khó có thể kiểm soát được triệu chứng của bệnh.Trong đó, cà phê là một thức uống có axit cao, do đó sử dụng nhiều cà phê sẽ tạo ra các phản ứng axit trong dạ dày , gây nên những triệu chứng đau bụng, khó tiêu và khó chịu ở phần bụng dưới. Còn nước giải khát có ga là đồ uống có thể gây đầy hơi và sình bụng.





Đồ ăn sống, tanh, lạnh để lâu

Đảm bảo ăn chín, uống sôi là nguyên tắc bảo vệ sức khỏe an toàn, phòng tránh viên đại tràng và các bệnh về đường tiêu hóa. Những món đồ tanh, sống như nem chua, gỏi, rau sống sẽ làm cho vi khuẩn có hại phát triển mạnh, giảm số lượng lợi khuẩn, gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Tránh ăn các đồ hải sản khi sử dụng cũng sẽ khiến cho đại tràng bị kích thích. Sau khi ăn vào, biểu hiện rõ nhất của người bệnh là các cơn đau bụng, đầy hơi với tần suất liên tục. Ngoài ra, các loại hải sản có chứa nhiều vi khuẩn kí sinh, do đó dễ gây đau bụng, đi ngoài hay nặng hơn là ngộ độc thực phẩm.

Minh Tú (t/h)