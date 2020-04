Bệnh viện Bạch Mai tạo nên kỳ tích trong cảnh phong tỏa: Cứu sống sản phụ ngưng tim 120 phút

Trưa ngày 3/4, Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai , nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông về việc sản phụ 30 tuổi, sinh con thứ 3 được chẩn đoán sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, suy tạng sau mổ cắt tử cung do rau bong non, chưa loại trừ tắc mạch ối.

Sau khi hội chẩn trực tuyến, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai đồng ý tiếp nhận bệnh nhân và hướng dẫn đội vận chuyển Bệnh viện Hà Đông vận chuyển an toàn.

14h10 cùng ngày, kíp cấp cứu do PGS.TS Nguyễn Văn Chi - Trưởng Khoa Cấp cứu - chỉ huy đã sẵn sàng ở vùng đệm của bệnh viện để tiếp nhận sản phụ. Bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng ngừng tuần hoàn, kíp cấp cứu BV Bạch Mai nhanh chóng ép tim ngay trên cáng, hỗ trợ hô hấp và đưa bệnh vào khu can thiệp cao của Khoa Cấp cứu.

Bác sĩ đu cáng, ép tim cứu sống bệnh nhân

Sau 15 phút, bệnh nhân tái lập tuần hoàn tuy nhiên, các dấu hiệu sinh tồn ở chỉ số vô cùng thấp: sốc nặng, huyết áp kiểm soát khó khăn với các thuốc vận mạch liều cao, ống dẫn lưu ổ bụng ra máu đỏ, tình trạng toan chuyển hóa nặng, rối loạn đông máu...

Ngay lập tức các bác sĩ thực hiện các kĩ thuật hồi sức chuyên sâu và truyền một khối lượng lớn hồng cầu lớn cùng với các chế phẩm máu khác cho người bệnh.

Nhận định đây là trường hợp sốc nặng, nguy cơ tử vong cao, cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức hội chẩn liên khoa để tìm ra phương án tối ưu do TS. Dương Đức Hùng - Phó giám đốc bệnh viện chủ trì. Hội chẩn quy tụ các chuyên gia đầu ngành đã lên nhiều kịch bản và phác đồ điều trị để đưa ra phương án điều trị tích cực nhất cho bệnh nhân, kể cả ECMO - tuần hoàn ngoài cơ thể cũng đã được tính đến.

Cuối cùng, hội đồng hội chẩn đã thống nhất chẩn đoán hôn mê sau ngừng tuần hoàn, mất máu nặng, rau bong non, rối loạn đông máu đã cắt tử cung bán phần... cần tập trung mọi nguồn lực cao nhất để hồi sức chuyên sâu.

Các chuyên gia đầu ngành đã theo dõi sát sao và đưa ra các phác đồ điều trị linh hoạt, bám sát thực tiễn diễn biến của bệnh. Tuy nhiên đến 16h20, bệnh nhân diễn biến nặng, xuất hiện ngừng tuần hoàn lần 2. Kíp cấp cứu đã ép tim liên tục trong 60 phút nhưng trái tim của sản phụ vẫn không đập trở lại.

Lúc này, kíp cấp cứu A9 vẫn kiên trì và quyết tâm thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực, việc ép tim vẫn diễn ra tới phút thứ 120. Lúc này, kỳ tích bất ngờ xảy ra, sản phụ T. đã tái lập tuần hoàn trở lại.

Tuy nhiên, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân vẫn rất bấp bênh, nguy cơ tử vong còn cao. Sau 24 giờ điều trị tích cực tiếp theo, tình trạng huyết động của bệnh nhân bắt đầu ổn định. Sau 48 giờ điều trị, bệnh nhân có xu hướng cải thiện dần. Sau 72 giờ, huyết động bệnh nhân đã ổn định hơn, các dấu hiệu về tri giác của bệnh nhân có biểu hiện phục hồi dù đã trải qua thời gian dài ngừng tim.

Đến chiều 7/4, sau khi đã ngừng tất cả các thuốc an thần, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn mà không cần máy hỗ trợ hô hấp hay thiết bị hỗ trợ tuần hoàn. Bệnh nhân đã bước qua cửa tử để gặp lại chồng sau 5 ngày thập tử nhất sinh.

9h ngày 9/4/2020, bệnh nhân tỉnh, ý thức và vận động hồi phục hoàn toàn. Dù ngừng tim 2 lần, lần lâu nhất là 120 phút nhưng bệnh nhân vẫn nhớ mình có 3 con, vẫn biết rằng cháu bé sơ sinh đã được về nhà, nhớ các chi tiết nhỏ. Điều này chứng tỏ não bộ của bệnh nhân không bị thương tổn. Đây là một trong những kỳ tích của nền y học Việt Nam.

Dù tim ngừng đập suốt 2 tiếng đồng hồ, sản phụ không bị tổn thương não. Ảnh: BVCC

Anh Hoàng Văn Toàn, chồng sản phụ may mắn xúc động chia sẻ, 5 ngày qua là những chuỗi ngày buồn vui lẫn lộn với anh. Khi ở bệnh viện Hà Đông, các bác sĩ giải thích là vợ anh nguy kịch phải chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, anh Toàn đã đồng ý ngay vì biết "được đến Bệnh viện Bạch Mai là vợ tôi có cơ hội sống":

"Lúc đó tôi chả nghĩ gì đến tâm dịch, hay COVID-19 mà chỉ cần vợ được sống thôi. Rồi đêm ngày 5/4, bác sĩ trưởng khoa lại gọi tôi vào thông báo về tình trạng vô cùng nguy kịch của vợ, gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Lúc đó, tôi chỉ biết xin phép bác sĩ cho tôi được ra ngoài, tôi đã khóc một mình khoảng 30 phút rồi mới gọi điện về báo cho gia đình

Hôm nay, vợ tôi được sống rồi, tôi mừng lắm, tôi xin cảm ơn các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý của Khoa Cấp cứu A9, tôi cảm ơn nhiều lắm".

