Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán được hoàn thành sau 9 ngày thi công để đối phó với virus corona

Đài CGTN của Trung Quốc đưa tin, công việc xây dựng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn sẽ kết thúc vào này 2/2. Sẽ có 1.4000 sĩ quan quân y sẽ đến Bệnh viện này phục vụ cứu chữa người bệnh theo lệnh được phê duyệt bởi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn được khởi công xây dựng từ ngày 25/1 với 1.000 giường bệnh tại Vũ Hán. Bệnh viện này được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện ở Vũ Hán – trung tâm dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra.

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 3/2

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn có diện tích 34.000m2, có khả năng tiếp nhận và điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân. Đây là bệnh dã chiến đầu tiên được hoàn thành. Hiện Trung Quốc đang xây dựng tiếp bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn với 1.500 giường bệnh dự kiến được hoàn thành vào ngày 5/1. Ngoài ra còn có một bệnh viện khác được xây dựng với 600 giường bệnh ở Ngạc Châu.

Được biết, để hoàn thành được bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn trong vòng chưa đầy 10 ngày, Trung Quốc đã phải huy động 1.500 công nhân và kỹ sư làm việc xuyên ngày đêm.

Sĩ quan quân y đã được cử đến Vũ Hán làm việc

Ông Peng Guanping – Giám đốc kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện cho biết, tiêu chuẩn xử lý tại các bệnh viện đặc biệt này cao cấp gấp nhiều lần so với các bệnh viện thông thường. Việc đó nhằm mục đích phòng dịch bệnh lây lan. Thời gian xử lý nước thải y tế thông thường là 90 phút nhưng ở các bệnh viện dã chiến sẽ phải mất 5 tiếng. Các bệnh viện dã chiến được thiết kế theo mô hình bệnh viện Tiểu Thang Sơn ở Bắc Kinh – nơi đã từng điều trị các bệnh nhân dịch SARS năm 2003.

Ở một diễn biến khác, dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới khởi phát từ Vũ Hán đã lan sang 31 tỉnh thành phố ở Trung Quốc. 304 người Trung Quốc và 1 người Philipines đã thiệt mạng. Có hơn 14.500 trường hợp dương tính với virus corona được ghi nhận tại hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các nước báo cáo có dịch viêm phổi Vũ Hán

Trung Quốc đã ban hành nhiều biện pháp đối phó và ngăn dịch bệnh lây lan, trong đó có việc hạn chế đi lại ở 13 tỉnh thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc và một thành phố ở Chiết Giang. Cấm tổ chức tang lễ cho người chết vì corona.

Một số địa phương khác ở Trung Quốc dùng máy bay không người lái cỡ nhỏ gắn loa để phát hiện và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi tham gia giao thông trên đường phố.

Tâm sự của người Vũ Hán có người thân tham gia xây dựng bệnh viện đối phó virus corona

