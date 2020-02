Bệnh viện dã chiến TP HCM cách ly 8 người nghi nhiễm Covid-19 bay về từ vùng dịch

Ảnh: SGGP.

Bệnh viện dã chiến được phân thành 3 khu gồm: Khu dương tính gồm những người đã xác nhận nhiễm Covid-19 và những người đi từ vùng dịch có các triệu chứng bệnh; khu theo dõi cách ly và khu chuẩn bị xuất viện. Báo SGGP dẫn lại lời PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, phải coi bệnh viện dã chiến như bệnh viện bình thường, cả ngành y tế đều phải tham gia, những người đang cách ly dù chưa có triệu chứng nhưng phải coi họ là bệnh nhân bởi khả năng lây lan mầm bệnh rất khó dự đoán trước.

Ông bổ sung, những người này cần được tôn trọng sự riêng tư như bệnh nhân bình thường, tránh để phát tán hình ảnh ra ngoài.

PGS-TS Tăng Chí Thượng cũng yêu cầu: “Đội ngũ nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến phải tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu bệnh nhân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như gắn camera tại mỗi phòng bệnh, đề nghị hoàn thiện vận hành hệ thống nước thải y tế…”.

Ảnh: VOV.



Báo Người Lao Động thông tin, ngoài 8 trường hợp đang được cách ly tại bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi, hiện tại tổng số người được cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú là 2.782 người, trong đó 1.477 người đã hết thời gian theo dõi và hiện còn đang theo dõi là 1.305 người. Các trường hợp theo dõi chưa có trường hợp nào có dấu hiệu bệnh.

Theo GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện dã chiến TP.HCM nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động kể từ ngày 10/2.

Sau hơn 4 ngày hoạt động, bệnh viện vừa tiếp nhận người bệnh cần cách ly theo quy định vừa tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh lên quy mô 300 giường theo kế hoạch với đầy đủ yêu cầu của một bệnh viện, từ giường bệnh, trang thiết bị y tế cho đến nước thải y tế.

