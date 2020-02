Bệnh viện dã chiến Việt Nam được xây dựng như thế nào?

Tại cuộc họp ngày 3/2 về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đang tiến hành xây dựng 2 Bệnh viện dã chiến nhằm phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.