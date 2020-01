Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tổ chức chương trình 'Mùa xuân yêu thương'

Với tinh thần động viên, chia sẻ yêu thương với các bệnh nhân nghèo, chương trình “ mùa xuân yêu thương” đã trao tặng 30 suất quà bằng tiền mặt, 700 suất cơm và trao 3 “cặp vé sẻ chia” dành cho bệnh nhân bị bệnh nặng có hoàn cảnh nhà nghèo phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

“Về phía phòng Công tác xã hội thì đã kêu gọi các nhà hảo tâm được 20 phần quà và 10 phần quà từ Ngân hàng BIDV để trao cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Còn 700 suất cơm do Đoàn thanh niên Công an tỉnh đóng góp và trực tiếp nấu tại nhà ăn Bệnh viện tỉnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các bệnh nhân rất vui vẻ và yên tâm khi đến nhận các phần cơm thiện nguyện.