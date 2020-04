Bệnh viện FV có dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu kiểu lạ lùng?

Ngày 9/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã ký công văn khẩn gửi đến tất cả các Sở Y tế về việc không cho phép làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 theo yêu cầu. Công văn nêu rõ: "Trong giai đoạn hiện nay, các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, không xét nghiệm theo yêu cầu".

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ Y tế, ngày 11/4 Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng có công văn khẩn gửi 6 Bệnh viện đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị giám đốc các bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng liên quan thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, tập trung xét nghiệm đối với những mẫu bệnh phẩm cho các trường hợp bắt buộc phải xét nghiệm theo quy định nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Nhưng theo ghi nhận của Sức khoẻ Cộng đồng, Bệnh viện FV (6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7) vẫn đang tiếp nhận người xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu.

13h35 ngày 14/4, nữ nhân viên FV cho biết nếu muốn xét nghiệm covid thì sẽ nhập viện ở lại.

Trong vai khách hàng, ngày 12/4 chúng tôi đến bệnh viện FV để hỏi thăm về dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu. Tại quầy lễ tân, chúng tôi được nam lễ tân cho biết hiện bệnh viện đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế về dịch vụ xét nghiệm này. Đồng thời nam lễ tân đưa 1 namecard có số điện thoại và địa chỉ của bệnh viện FV. Người này hướng dẫn chúng tôi về và sáng mai sau 8h gọi điện theo số điện thoại có trên namecard để đặt lịch xét nghiệm.

Ngày 13/4, chúng tôi gọi theo số 028541…, một giọng nữ xưng là bộ phận tổng đài của FV. Sau khi nghe chúng tôi trao đổi về việc không sốt, không ho, không có triệu chứng gì, chỉ là lo lắng nên cần xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu, người phụ nữ hướng dẫn chúng tôi có thể tự theo dõi ở nhà. Tuy nhiên, người này lại “thòng” thêm câu: “Vẫn có thể đặt cho chị nhưng mà khi mình đến gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ sàng lọc. Nếu lúc đó bác sĩ có đồng ý cho mình làm xét nghiệm thì mới làm được, còn nếu bác cảm thấy không thì bác nói là không cần làm xét nghiệm, về theo dõi sức khoẻ tại nhà thì cũng phải đi về thôi nha”.

Sau khi đặt lịch hẹn, trong vai khách hàng, 13h30 ngày 14/4 chúng tôi có mặt tại khoa cấp cứu của bệnh viện FV. Sau khi được đo thân nhiệt, chúng tôi được cấp cho 1 tờ giấy để điền thông tin. Nội dung tờ giấy gồm một số thông tin để điền vào như: tên, ngày tháng năm sinh, bệnh lý, triệu chứng của COVID-19 (đánh dấu vào ô) sốt, ho, khó thở, khác… Chúng tôi không đánh dấu vào các ô sốt, ho, khó thở mà chỉ điền “mệt mỏi” vào ô khác.

5 phút sau, chúng tôi được y tá đưa vào một căn phòng nằm ngoài bệnh viện. Tại đây, y tá nói với một nữ nhân viên: “Ca này không có triệu chứng gì cả nhưng mà họ muốn thì bác sĩ cho ra đây”. Nữ nhân viên kia nói với y tá và chúng tôi: “Nếu bạn muốn xét nghiệm covid thì mình sẽ nhập viện từ đây cho đến khi có kết quả xét nghiệm, nếu kết quả âm tính thì người ta sẽ để cho bạn về”.

Sau đó, chúng tôi được đưa vào trong phòng và nữ nhân viên tiếp tục yêu cầu chúng tôi nhập viện nếu muốn xét nghiệm. Chúng tôi hỏi lý do không có ai khám trước khi xét nghiệm như trước đó chúng tôi gọi điện và được FV tư vấn là có bác sĩ thăm khám thì nữ nhân viên này nói: “Thật ra thì cái này không có khám cái gì. Nếu mà bạn muốn test thì test, làm giấy tờ nhập viện thôi chứ không có khám gì hết vì bạn không có yếu tố gì hết. Bạn không có yếu tố dịch tễ, không sốt, không ho, không gì hết”. Khi chúng tôi hỏi: “Nhưng mà em vẫn được test phải không ạ” thì nữ nhân viên nói: “Đúng”.

Chúng tôi tiếp tục hỏi về chi phí thì được trả lời: “Chi phí test là 2 triệu 7, nếu muốn test thì bạn phải nhập viện, đó là nguyên tắc. Nhập viện theo mình biết thì tầm khoảng 35 triệu, khi nào dư thì người ta trả lại cho bạn”.

Để tìm hiểu cụ thể về việc xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu này, chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện FV và được nhân viên phòng truyền thông của FV tiếp nhận nội dung câu hỏi. Ngày 13/4, PV nhận được email trả lời của bà Nguyễn Thị Lệ Thu (Giám đốc Tiếp thị và kinh doanh bệnh viện FV).

Bà Thu cho biết: "Đối tượng bệnh nhân TỰ NGUYỆN đến FV và YÊU CẦU được tầm soát là những người rất lo lắng vì họ cho rằng do các mối giao tiếp trong công việc và trong xã hội , họ có thể có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh đang được công bố là vùng dịch bệnh. Trong số bệnh nhân TỰ NGUYỆN đến FV và YÊU CẦU được tầm soát có thể là những bệnh nhân F0, F1, F2, F3… của các ổ dịch bệnh đã phát hiện trong thành phố. FV nhắc lại, Bệnh viện FV thực hiện làm xét nghiệm cho người dân có nhu cầu được tầm soát COVID-19, bác sĩ bệnh viện FV sẽ khám và chỉ định xét nghiệm cho bệnh nhân theo quy trình khám và điều trị”.

Trao đổi với Sức khoẻ Cộng đồng, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM) cho biết: “Trong công văn 2092/SYT-NVY ngày 11/4 Sở Y tế gửi 6 bệnh viện đề nghị giám đốc các bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng liên quan thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, không cho phép làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dịch vụ theo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Không cho phép làm xét nghiệm theo yêu cầu có nghĩa Bệnh viện không làm theo đề nghị của khách, mà phải làm xét nghiệm theo đúng chỉ định. Bệnh nhân phải có triệu chứng và có yếu tố dịch tễ đi kèm”.

