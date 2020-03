Ap dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh tắc mạch vành

Trước đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long với sự phối hợp hỗ trợ của chuyên gia Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh, đã điều trị cho 9 bệnh nhân trong ngày 21 và ngày 22/2/2020 bằng phương pháp can thiệp tổn thương tắc mạch vành mạn tính (CTO) và can thiệp tổn thương thân chung phức tạp. Ekip đã dùng những dụng cụ chuyên biệt để đi qua các tổn thương mạch vành tắc mạn tính.

Trước đây, những tổn thương tắc mạch vành mạn tính được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật tim hở (mở lồng ngực). Việc áp dụng thành công can thiệp tổn thương tắc mạch vành mạn tính (CTO) đã mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân như: không gây đau đớn, không có vết mổ, không phải gây mê, không phải trải qua thời gian hậu phẫu kéo dài, ít mất máu. Bệnh nhân chỉ cần phải nằm viện theo dõi 2 ngày sau can thiệp, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị cho người bệnh.

Đươc biết tháng 7 năm 2019,– Tổng Giám Đốc Bệnh viện Tokyo Kamata, Giám Đốc Trung Tâm Can Thiệp Tim Mạch Bệnh viện Sendai Kousei và- Phó khoa Thông Tim Can Thiệp, Phó phòng Nghiên Cứu Khoa Học và Chỉ Đạo Tuyến Viện Tim TP Hồ Chí Minh đã đến bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long để cùng chia sẻ về những kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của kỹ thuật can thiệp tắc động mạch vành mạn tính trong điều trị bệnh lý mạch vành CTO. Tính đến nay, gần 20 bệnh nhân đã được điều trị thành công nhờ vào phương pháp can thiệp mạch vành tắc mạn tính qua da (CTO).