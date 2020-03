Bệnh viện Hồng Ngọc bác tin “giấu việc thăm khám của bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19”

Bệnh viện Hồng Ngọc là đơn vị khám cho bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 ở Hà Nội – N.H.N (SN 1993, trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình) vào ngày 5/3. Bệnh nhân tới khám trong tình trạng sốt 38 độ C, ho nhiều, có đờm, mệt mỏi. Sau khi làm thủ tục và khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ cho bệnh nhân khám tại khu vực dành riêng cho bệnh nhân có dấu hiện viêm đường hô hấp cấp của bệnh viện.

Qua khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định bệnh nhân thực hiện xét nghiệm máu, chụp Xquang phỏi, nội soi tai mũi họng. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do kết quả thấy hình ảnh đám mờ ở đáy phổi.

Bệnh viện Hồng Ngọc là nơi N. thăm khám trước khi được xác định dương tính với COVID-19

Kết hợp các triệu chứng lâm sàng và các dấu hiệu lạ, bác sĩ bệnh viện Hồng Ngọc chỉ định chuyển sang bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để tiến hành thăm khám sâu và điều trị.

Về phần mình, kể từ khi chuyển bệnh nhân đi, bệnh viện Hồng Ngọc vẫn luôn sát sao theo dõi để tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến bệnh nhân. Đồng thời lập danh sách những y tá, bác sĩ, những người đã tiếp xúc với bệnh nhân ở bệnh viện

Đến khoảng 21h30, bệnh nhân N. có kết quả dương tính với COVID-19. Nhận được thông tin, Giám đốc bệnh viện Hồng Ngọc đã tiến hành rà soát nhân viên tiếp xúc với bệnh nhân và đưa vào cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Theo ghi nhận có 18 nhân viên y tế được cách ly và hiện Sức Khỏe ổn định.

Bên cnahj đó, bệnh viện tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn bên ngoài bệnh viện, sảnh đón bệnh nhân cũng như phòng khám, điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Khu vực phố Trúc Bạch đang được cách ly

Phía bệnh viện Hồng Ngọc cũng khẳng định, không có chuyện bệnh viện giấu việc thăm khám của bệnh nhân dương tính với COVID-19. Bởi khi thăm khám chưa có thông tin chính xác, chưa có kết quả xét nghiệm từ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nên việc thông tin chưa xác thực có thể gây hoang mang dư luận.

Từ khi dịch bùng phát, bệnh viện Hồng Ngọc tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng ngừa COVID-19. Hiện bệnh viện đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế rà soát những người có liên quan đến bệnh nhân thứ 17 thăm khám tại bệnh viện, cũng như những người tiếp xúc với 18 nhân viên y tế đang cách ly.

Ở một diễn biến liên quan, Sở Y tế Hải Phòng đã đưa ông N.K.T. – bố bệnh nhân N. đến bệnh viện cách ly. Theo điều tra dịch tễ, ông T. cùng tài xế riêng đã đến nhà ở phố Trúc Bạch (Ba Đình) thăm con gái hôm 2/3 sau khi cô gái này bay từ nước ngoài về Hà Nội.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tiến hành cách ly tài xế riêng, những nhân viên trong nhà bệnh nhân N. và khu vực phố Trúc Bạch. Cơ quan chức năng đang triển khai biện pháp rà soát những người đã tiếp xúc với bệnh nhân để đưa đi cách ly, tiến hành xét nghiệm.

